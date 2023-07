Le secrétaire au Trésor américain mange des champignons magiques en Chine — RT World News

Le champignon jian shou qing populaire dans la cuisine du Yunnan a notoirement des effets hallucinogènes lorsqu’il est mal préparé

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a mangé plusieurs portions d’un champignon du Yunnan connu pour ses propriétés hallucinogènes lors de son premier repas en Chine la semaine dernière, a confirmé samedi une assistante à CNN.

Yellen a dégusté quatre portions de jian shou qing aux champignons sauvages – et potentiellement psychédéliques – dans la chaîne de restaurants du Yunnanese Yi Zuo Yi Wang avec sa délégation immédiatement après avoir atterri en Chine, a confirmé le restaurant sur Weibo. « Notre personnel a dit qu’elle aimait beaucoup les champignons », la chaîne a révélé, notant les portions supplémentaires qu’elle avait commandées et décrivant l’expérience comme « une journée extrêmement magique.

Bien que le champignon jian shou qing ne soit pas psychoactif lorsqu’il est entièrement cuit, il est suffisamment toxique lorsqu’il est mal préparé pour être répertorié dans l’index des champignons vénéneux de la Société botanique du Yunnan l’année dernière, déclenchant une discussion sur la question de savoir si la délicatesse régionale chérie devrait rester sur le marché. menu. Cependant, sa popularité garantit sa survie.















Contrairement aux espèces plus familières de champignons psychédéliques, les composés responsables des propriétés hallucinogènes du jian shou qing – dont le nom scientifique est Lanmaoa asiatica – restent inconnus, a déclaré le Dr Peter Mortimer de l’Institut de botanique de Kunming à CNN.

L’article d’un blogueur culinaire local sur le fait d’avoir vu Yellen engloutir le champignon magique à Pékin a déclenché un bref engouement viral pour le plat, la chaîne rapportant qu’il s’était vendu dans de nombreux endroits. Le média d’État Xinhua a publié un segment sur la façon de manger en toute sécurité les champignons, qui se distinguent des espèces locales plus ordinaires de cèpes par la couleur bleue frappante que l’intérieur devient lorsqu’il est tranché ou soumis à une pression.

Le personnel du restaurant de la chaîne Yi Zuo Yi Wang où la fête de Yellen a dîné a insisté sur le fait que leurs plats de jian shou qing étaient tous correctement préparés. La région du Yunnan en Chine abrite environ 800 espèces de champignons, qui figurent en bonne place dans les festivals régionaux et même dans l’urbanisme et l’architecture, selon Mortimer.

Yellen a décrit sa visite de quatre jours en Chine comme une « faire un pas en avant » après de multiples déboires entre Washington et Pékin, dont la description par le président Joe Biden de son homologue chinois, Xi Jinping, comme un « dictateur » et les ventes d’armes de plus en plus généreuses de l’administration à Taïwan face aux protestations de la Chine.

Déclarant « Le monde est assez grand pour que nos deux pays prospèrent », le secrétaire au Trésor a insisté sur le fait que les États-Unis n’essayaient pas de « découpler » son économie de son rival asiatique, tout en défendant les restrictions à l’exportation de l’administration Biden comme « Motivé par de simples préoccupations de sécurité nationale » plutôt qu’un effort pour « obtenir un avantage économique ».