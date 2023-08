Le secrétaire au Commerce de Biden est le dernier membre du Cabinet à se rendre en Chine dans le but d’améliorer les relations

Secrétaire au Commerce Gina Raimondo est le dernier membre du cabinet du président Joe Biden à visiter Chine alors que son administration tente de réparer les liens qui se détériorent entre les deux plus grandes économies du monde. Elle promet d’être « pratique » sans compromettre la volonté américaine de gérer cette relation économique de manière « responsable ».

Raimondo prévoit de rencontrer des responsables chinois et des chefs d’entreprise américains à Pékin et à Shanghai dans le but de « promouvoir une concurrence saine, une compétition sur un pied d’égalité, respectant les règles ».

« Je suis également très réaliste et lucide quant aux défis. Et les défis sont importants », a-t-elle déclaré aux journalistes avant de quitter le pays. Washington samedi pour un voyage qui se termine mercredi.

La secrétaire a déclaré qu’elle souhaitait trouver « des mesures concrètes et concrètes permettant de faire avancer la relation commerciale », mais elle a fourni peu de détails. L’un des sujets à discuter est la promotion des voyages et du tourisme chinois aux États-Unis, Raimondo soulignant le récent assouplissement des restrictions imposées aux grands groupes chinois visitant les États-Unis.

La visite de Raimondo, comme celle de juillet de la secrétaire au Trésor Janet Yellen, vise à montrer la volonté de l’administration de s’associer à la Chine en matière de développement économique à une époque d’escalade des tensions en matière de politique étrangère et de sécurité nationale et alors que Washington renforce ses alliances avec le Japon, la Corée du Sud, L’Australie et l’Union européenne.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a effectué une escale de deux jours à Pékin en juin, ce qui constitue la réunion au plus haut niveau organisée en Chine au cours des cinq dernières années. Blinken a rencontré le président Xi Jinping et les deux hommes ont convenu de stabiliser les relations entre les États-Unis et la Chine, mais de meilleures communications entre leurs armées n’ont pas pu être convenues.

Il existe également des divisions autour de l’économie, en particulier après l’imposition de contrôles américains sur les investissements étrangers qui ont piqué de nombreuses entreprises chinoises. La Chine a accusé les États-Unis d’« utiliser le couvert de la « réduction des risques » pour procéder au « découplage et à la rupture des chaînes » » et a accru son propre commerce en Asie.

Les contrôles concernent les puces informatiques avancées, la microélectronique, les technologies de l’information quantique et l’intelligence artificielle. Les États-Unis affirment que ces efforts découlaient d’objectifs de sécurité nationale plutôt que d’intérêts économiques, et que les catégories couvertes étaient intentionnellement étroites.

Les mesures américaines visent à affaiblir la capacité de la Chine à utiliser les investissements américains dans ses entreprises technologiques pour moderniser son armée, tout en préservant des niveaux commerciaux plus larges qui sont vitaux pour les deux pays. Mais le ministère chinois du Commerce a déclaré qu’il était « sérieusement préoccupé » par le décret de Biden.

Raimondo a déclaré que les États-Unis ne souhaitaient pas « contenir le développement économique de la Chine ».

« Nous voulons que l’économie chinoise prospère. Nous ne voulons pas contenir ou retenir la Chine », a-t-elle déclaré. « Nous devons protéger notre sécurité nationale et nous allons utiliser nos contrôles à l’exportation dans toute la mesure possible pour y parvenir. »

Elle a déclaré que les tentatives visant à stimuler l’économie américaine en promouvant le secteur manufacturier, pièce maîtresse de la campagne de réélection de Biden en 2024, « ne signifient pas du tout que nous voulons nous dissocier de l’économie chinoise. Et j’ai l’intention de le dire très clairement lors de mes réunions.

« Les États-Unis et la Chine partagent une relation économique vaste, dynamique et croissante », a déclaré Raimondo. « Et nos deux pays – en fait, le monde entier – ont besoin que nous gérions cette relation de manière responsable. »

Raimondo a ajouté qu’elle cherchait « à avoir une relation commerciale stable, et que la communication régulière est au cœur de celle-ci ».

« Il est difficile de résoudre les problèmes dans une relation si l’on ne communique pas. Et le manque de communication entraîne une montée des tensions et une spirale qui mène au mauvais endroit », a déclaré Raimondo.

Le ministère chinois du Commerce a déclaré que la visite de Raimondo avait lieu à l’invitation du ministre Wang Wentao. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré vendredi lors d’une conférence de presse, interrogé sur les voyages de Raimondo, que « la Chine et les États-Unis sont en contact au sujet de l’engagement et des échanges bilatéraux ».

Biden a déclaré lors d’une récente collecte de fonds dans l’Utah pour sa campagne de réélection que la Chine était une « bombe à retardement ».

«Ils ont des problèmes. Ce n’est pas une bonne chose, car lorsque les gens méchants ont des problèmes, ils font de mauvaises choses », a déclaré le président, soulignant le récent déclin des taux de croissance en Chine.

Raimondo a déclaré qu’elle avait parlé avec Biden avant de partir pour la Chine et qu’il lui avait demandé de transmettre le message selon lequel il y avait « des avantages à communiquer pour réduire les tensions ».

« Cela ne signifie pas de compromis », a déclaré Raimondo, qui a ajouté : « Je ne vais pas tirer mon épingle du jeu, mais j’ai l’intention d’être pratique. »

La secrétaire au Commerce a déclaré qu’elle s’était entretenue avant son voyage avec de hauts dirigeants syndicaux américains et plus de 100 dirigeants d’industries désireux de faire des affaires avec la Chine, mais « de plus en plus préoccupés » par les pratiques non marchandes du pays, qui rendent difficile la concurrence sur le marché mondial.

« Nous savons tous que la Chine n’a pas mis en œuvre les réformes économiques qu’elle avait promises », a déclaré Raimondo. « Et il est clair qu’il s’engage en permanence à recourir à des pratiques commerciales et d’investissement non marchandes, ce qui nous oblige à défendre nos entreprises et nos travailleurs. »