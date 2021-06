Le secrétaire américain au Trésor Yellen et le vice-Premier ministre chinois Liu He tiennent un appel

Les drapeaux de la Chine, des États-Unis et du Parti communiste chinois sont exposés dans un stand de drapeaux au marché de gros de Yiwu à Yiwu, dans la province du Zhejiang, en Chine, le 10 mai 2019.

BEIJING — Le vice-Premier ministre chinois Liu He et la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen se sont exprimés mercredi pour la première fois depuis l’entrée en fonction du président Joe Biden.

Les États-Unis et la Chine ont déclaré que les deux dirigeants avaient parlé d’économie et de coopération, et avaient « franchement » discuté de sujets de préoccupation.

Yellen a discuté des plans de l’administration Biden pour « soutenir une reprise économique solide et continue et de l’importance de coopérer dans des domaines qui sont dans l’intérêt des États-Unis », a déclaré le Trésor dans un communiqué.

Liu et Yellen ont convenu que les relations économiques des deux pays sont « très importantes », ont déclaré les médias d’État chinois, selon une traduction de CNBC. Le rapport indique que les dirigeants ont tenu une large discussion sur la situation macroéconomique et la coopération multilatérale.

Aucune des deux parties n’a partagé plus de détails sur la conversation. Les deux plus grandes économies du monde sont restées d’étroites partenaires commerciales malgré les tensions géopolitiques.