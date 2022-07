Le secrétaire américain au Trésor sur la résilience de la chaîne d’approvisionnement : utilisez l’aide aux amis

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a réitéré la nécessité pour les États-Unis et leurs partenaires commerciaux de confiance de renforcer la résilience de la chaîne d’approvisionnement grâce à la “shoration d’amis”, mais a déclaré que cela ne signifie pas que les États-Unis se retirent du reste du monde.

Dans un discours prononcé mardi au parc scientifique du conglomérat sud-coréen LG à Séoul, Yellen a obtenu le soutien d’alliés des États-Unis pour travailler ensemble à la création de chaînes d’approvisionnement plus résilientes parmi des partenaires de confiance grâce à la “shoration d’amis”.

Le terme s’appuie sur les concepts d’« onshoring » et de « nearshoring », qui font référence au transfert des chaînes d’approvisionnement vers le pays d’origine ou plus près du pays, plutôt que de les avoir dans des pays étrangers. “Friend-shoring” va au-delà de cela mais limite les réseaux de la chaîne d’approvisionnement aux pays alliés et amis.

Les États-Unis font pression pour plus de sécurité dans leurs chaînes d’approvisionnement depuis le début de la pandémie de Covid. Le président américain Joe Biden a signé une ordonnance début 2021 pour revoir les chaînes d’approvisionnement américaines dans le but de réduire la dépendance à l’égard des fournisseurs étrangers.

“La résilience de la chaîne d’approvisionnement est un objectif clé de l’administration Biden-Harris. Et la nécessité de ce travail a été clairement illustrée par les événements des deux dernières années, d’abord par Covid-19 et nos efforts pour lutter contre la pandémie et maintenant par la Russie. brutale guerre d’agression en Ukraine”, a déclaré Yellen.

“Ensemble, ils ont redessiné les contours des chaînes d’approvisionnement et du commerce mondiaux.”

“Travailler avec des alliés et des partenaires par le biais de la délocalisation d’amis est un élément important du renforcement de la résilience économique tout en soutenant le dynamisme et la croissance de la productivité qui accompagnent l’intégration économique.”