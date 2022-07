Le secrétaire américain au Trésor dément la récession

Janet Yellen a tenté d’éviter un rapport économique qui pourrait confirmer que l’économie américaine se contracte

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a nié que l’économie américaine soit en récession, même si un rapport publié cette semaine pourrait le confirmer selon la définition la plus courante, affirmant que la nation traverse plutôt une crise “nécessaire et approprié” ralentir.

Yellen a défendu les politiques économiques du président Joe Biden dans une interview à NBC News dimanche, affirmant qu’un rapport négatif sur le PIB ne signifierait pas que la plus grande économie du monde est en récession. Le rapport devrait être publié jeudi et, après une contraction au premier trimestre à un taux annuel de 1,6 %, les dernières données pourraient confirmer que l’économie se contracte.

Deux trimestres consécutifs de contraction économique sont généralement considérés comme une récession, a reconnu Yellen, mais elle a essayé de recadrer la façon dont la tendance devrait être définie. “Nous pourrions voir cela se produire, et cela sera surveillé de près, mais je tiens à souligner: ce qu’une récession signifie vraiment, c’est une contraction généralisée de l’économie”, elle a dit à l’hôte Chuck Todd. “Même si ce nombre est négatif, nous ne sommes pas en récession actuellement. Je voudrais avertir que nous ne devrions pas caractériser cela comme une récession. »

Lire la suite Interdire l’avortement est mauvais pour l’économie, selon le chef du Trésor américain

Yellen, qui a présidé la Réserve fédérale américaine jusque-là – le président Donald Trump a refusé de la nommer pour un second mandat en 2017, a fait valoir qu’en raison de la forte croissance de l’emploi et d’autres points de données favorables, l’économie n’est pas en déclin généralisé. . Cependant, Todd a souligné que les demandes de chômage augmentaient et que l’activité des entreprises ralentissait, ce qui, selon lui, pourrait être le signe d’une récession à venir.

“Ce n’est pas une économie en récession, mais nous sommes dans une période de transition où la croissance ralentit, et c’est nécessaire et approprié”, a-t-il ajouté. dit Yellen. « Nous devons croître à un rythme régulier et durable, il y a donc un ralentissement, et les entreprises peuvent le voir. Et c’est approprié, étant donné que les gens ont maintenant des emplois et que nous avons un marché du travail solide.

Lire la suite Les États-Unis connaissent l’inflation la plus élevée depuis plus de 40 ans

Le secrétaire au Trésor a reconnu que l’inflation est “beaucoup trop haut” – c’est au taux le plus élevé depuis plus de 40 ans, en fait – mais elle s’est dite convaincue que les actions de la Réserve fédérale et les politiques de Biden permettront de maîtriser les prix. “Je ne dis pas que nous éviterons définitivement une récession, mais je pense qu’il existe une voie qui maintient le marché du travail fort et fait baisser l’inflation”, dit-elle.

Yellen a déclaré que le conflit russo-ukrainien pourrait pousser les prix du pétrole encore plus haut. Elle a ajouté qu’elle travaillait avec des alliés américains pour plafonner les prix payés à la Russie pour le pétrole, mais lorsque la prochaine série de sanctions de l’Union européenne entrera en vigueur en décembre, Moscou pourrait retirer une partie de ses approvisionnements du marché.

Les États-Unis connaissent un ralentissement de la croissance économique et connaîtront probablement une création d’emplois plus faible dans les mois à venir, a déclaré Yellen. “Mais je ne pense pas que ce soit une récession”, elle a insisté. « Une récession est une faiblesse généralisée de l’économie. Nous ne voyons pas cela maintenant, et je ne pense absolument pas que ce soit nécessaire. »