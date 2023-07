Le secrétaire américain au Trésor affirme que les liens avec la Chine sont maintenus "Une assise plus sûre"

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré dimanche que ses entretiens avec de hauts responsables chinois avaient renforcé les liens, alors qu’elle terminait un voyage visant à stabiliser les relations tendues entre les deux plus grandes économies du monde.

Au cours de son voyage de quatre jours – qui faisait suite à la visite du secrétaire d’État américain Antony Blinken – Yellen a souligné la nécessité de plus d’échanges et de collaboration, même si de profondes divisions persistent entre les pays.

« Nous pensons que le monde est suffisamment grand pour que nos deux pays prospèrent », a-t-elle déclaré dimanche aux journalistes à l’ambassade des États-Unis à Pékin.

« Les deux nations ont l’obligation de gérer cette relation de manière responsable : trouver un moyen de vivre ensemble et de partager la prospérité mondiale », a-t-elle ajouté.

Son voyage renforce les efforts de l’administration du président Joe Biden pour maintenir des liens avec la Chine tout en affirmant la politique américaine.

Bien que le voyage n’ait pas produit de percées spécifiques, l’agence de presse officielle chinoise Xinhua a déclaré samedi soir que la rencontre de Yellen avec le vice-Premier ministre He Lifeng avait abouti à un accord pour « renforcer la communication et la coopération pour relever les défis mondiaux ».

Les deux parties ont également convenu de poursuivre les échanges, a ajouté la lecture.

Et Yellen a déclaré dimanche que bien qu’il existe des « désaccords importants » entre les deux pays, elle et les responsables chinois avaient eu des entretiens « directs, substantiels et productifs ».

« Mes réunions bilatérales – qui ont totalisé environ 10 heures sur deux jours – ont constitué un pas en avant dans nos efforts pour asseoir les relations américano-chinoises sur des bases plus sûres », a-t-elle déclaré.

– Sources de tensions –

En tête de liste des désaccords figurent les restrictions commerciales imposées par Washington, qui, selon lui, visent à réduire l’accès de la deuxième économie aux technologies de pointe jugées cruciales pour la sécurité nationale.

Dimanche, Yellen a déclaré avoir souligné que les mesures de Washington « ne sont pas utilisées par nous pour obtenir un avantage économique ».

« Ces actions sont motivées par de simples considérations de sécurité nationale », a-t-elle déclaré.

Elle a également déclaré qu’elle avait fait part de ses « sérieuses inquiétudes » concernant ce qu’elle a qualifié de « pratiques commerciales déloyales » de Pékin.

Elle a cité les obstacles à l’entrée des entreprises étrangères sur le marché chinois ainsi que les problèmes liés à la protection de la propriété intellectuelle.

« J’ai également exprimé mes inquiétudes concernant une récente augmentation des actions coercitives contre les entreprises américaines », a-t-elle déclaré, faisant référence à une récente répression de la sécurité nationale contre les sociétés de conseil américaines en Chine.

– « Messagerie » un objectif clé –

Pour l’avenir, « toute percée clé concrète et tout produit livrable majeur seront vraisemblablement réservés aux deux principaux dirigeants pour qu’ils l’annoncent », a déclaré Yun Sun, directeur du programme Chine au Stimson Center basé à Washington.

« Les deux parties n’ont pas eu ce niveau de communication et de consultations depuis plusieurs années », a-t-elle déclaré à l’AFP, ajoutant que le succès résidera dans le démarrage ou le redémarrage de ce processus.

Le mois dernier, Biden a exprimé sa confiance en rencontrant bientôt le dirigeant chinois Xi Jinping.

Lindsay Gorman, chercheur principal au German Marshall Fund des États-Unis, a ajouté: « Je pense qu’un public sous-estimé est vraiment les alliés et partenaires américains, à la fois dans la région et dans le monde. »

« L’objectif principal de ce voyage est vraiment un objectif de messagerie », a-t-elle déclaré à l’AFP.

Parmi les objectifs figurent la communication de la manière dont Washington envisage ses relations économiques avec la Chine et la dissipation de l’idée qu’il pourrait adopter une « pure concurrence à somme nulle » – tout en signalant qu’il vise des règles du jeu plus équitables.

Dans l’ensemble, l’attitude de la Chine envers la visite de Yellen semble « plus enthousiaste » que le voyage de Blinken, car il est considéré comme plus belliciste, a déclaré Wu Xinbo, directeur du Centre d’études américaines de l’Université de Fudan.

« Yellen est considérée comme une professionnelle aux yeux des Chinois, et son attitude envers les relations économiques et commerciales sino-américaines est relativement rationnelle », a déclaré Wu, notant qu’elle s’oppose au découplage des deux économies.

Taylor Fravel, du Massachusetts Institute of Technology, a déclaré à l’AFP : « Je ne pense pas qu’une seule visite ou interaction puisse à elle seule atteindre l’objectif de stabilisation des relations ».

Mais la visite et les remarques de Yellen témoignent d’un soutien à la poursuite de la coopération économique américano-chinoise, « malgré les frictions politiques dans les relations et les actions concurrentielles visant à limiter l’accès de la Chine à certaines technologies telles que les semi-conducteurs ».

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est générée automatiquement à partir d’un flux syndiqué.)