Janet Yellen a déclenché un engouement culinaire pour les champignons en Chine après avoir dîné dans un restaurant de Pékin (Photo : AFP/Yi Zuo Yi Wang/Weibo) S’envoler pour Pékin n’était pas le seul voyage La secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen a fait la semaine dernière. Yellen a passé quatre jours en Chine dans le but de dégeler les relations diplomatiques entre Washington et Pékin au début du mois. Mais sa première journée le 6 juillet dans le cadre d’un voyage de deux jours à Pékin était apparemment « magique ». Pour son premier repas dans la capitale, Yellen a dîné au Yi Zuo Yi Wang, un restaurant situé dans le quartier chic des boutiques et des restaurants de Sanlitun. Yi Zuo Yi Wang, ou « In and Out » en anglais, est spécialisé dans la cuisine du Yunnan, une province du sud-ouest connue pour ses panoramas panoramiques de montagnes enneigées et de forêts denses. Et les champignons aussi. Parmi eux se trouve le jian shou qing, un champignon funky qui, selon certains, a des propriétés psychédéliques – Yellen a commandé un plat avec lui quatre fois. Le blogueur culinaire local Pan Pan Mao a déclaré sur la plate-forme chinoise de médias sociaux Weibo que Yellen et sa table avaient un petit creux, c’est le moins qu’on puisse dire, avec une variété de plats allant du poisson grillé et des herbes à beaucoup de champignons.



Yellen a été vue en train de dîner au Yi Zuo Yi Wang par un blogueur culinaire local (Photo : Weibo) « Le serveur a dit qu’elle aimait beaucoup les champignons, alors elle a commandé plusieurs portions », a déclaré Mao. Le restaurant a confirmé la visite de Yellen, partageant des photos d’elle sur Weibo et a ajouté que Yellen avait commandé quatre portions de jian shou qing. « C’est vrai qu’elle est venue ici après avoir atterri en Chine. Notre personnel a dit qu’elle aimait beaucoup les champignons », a déclaré Yi Zuo Yi Wang, ajoutant:« C’était une journée extrêmement magique. Le hashtag du restaurant à la fin du message, « Le premier repas du secrétaire au Trésor américain Yellen à Pékin est du Yunannais », est devenu viral sur les réseaux sociaux chinois. Les utilisateurs ont été impressionnés, selon les médias d’État, par les compétences de la secrétaire en matière de baguettes. D’autres ont noté qu’elle s’était assise à une table juste à côté de la salle de bain. Yi Zuo Yi Wang a ensuite surnommé Yellen le « Dieu de l’argent » et a créé un nouveau menu avec tout ce qu’elle a commandé du même nom. Le panneau, posté sur la plate-forme chinoise de médias sociaux Xiaohongshu, indique : « C’est vrai ! La chef des finances des États-Unis, Yellen, a dîné au Yi Zuo Yi Wang pour son premier repas à son arrivée à Pékin. Quatre ordres de Jian Shou Qing.’ «Nous avons reçu un plus grand nombre de demandes de renseignements sur les réservations. Nous sommes complets pour vendredi et samedi », a déclaré un membre du personnel au journal chinois de langue anglaise. Temps mondiaux publié le 7 juillet. Plus : Tendance

Peter Mortimer, professeur à l’Institut de botanique de Kunming dans le Yunnan, a déclaré CNN ce jian shou qing est considéré comme toxique en Chine car on dit qu’il a des propriétés psychédéliques. Selon l’encyclopédie chinoise, le champignon est également appelé « voir les mains bleues » car, lorsqu’une pression est appliquée sur sa surface interne, il se meurtrit et devient bleu. Baidu Baïké. Pour les scientifiques, cela s’appelle « Lanmaoa asiatica », a déclaré Mortimer. Le Société Botanique du Yunnan considère les champignons comme toxiques lorsqu’ils sont consommés crus.



Les scientifiques ne peuvent pas dire avec certitude pourquoi, mais certaines personnes sont convaincues que le jian shou qing peut provoquer des hallucinations (Photo : Weibo) « Cependant, les scientifiques n’ont pas encore identifié les composés responsables des hallucinations », a déclaré Mortimer. «Cela reste un peu mystérieux et la plupart des preuves sont anecdotiques. J’ai un ami qui en a mangé par erreur et qui a eu des hallucinations pendant trois jours. Après le voyage de Yellen, Médias d’État chinois articles publiés sur la façon de manger du jian shou qing en toute sécurité. S’adressant à l’agence de presse d’État Xinhuaun acheteur d’un marché aux champignons sauvages du Yunnan a déclaré : « Vous pensiez que vous marchiez droit, mais vous êtes juste tombé de côté. L’assistante de Yellen a confirmé à CNN qu’elle avait dîné au Yi Zuo Yi Wang et que le plat de champignons était bien cuit. Malheureusement, les responsables chinois disent que le temps passé par Yellen avec eux n’a pas été aussi « magique » que son dîner au Yi Zuo Yi Wang.



Yellen s’est rendue en Chine dans le but d’apaiser les relations de plus en plus glaciales de Washington avec Pékin (Photo: Getty Images / AFP) En tant que secrétaire au Trésor, Yellen fait partie des hauts responsables américains chargés de maintenir les relations entre les deux puissances économiques. Pourtant, même après avoir rencontré son homologue le vice-Premier ministre He Lifeng, Yellen n’a annoncé aucune percée. « Les États-Unis et la Chine ont des désaccords importants », a déclaré Yellen lors d’une conférence de presse à Pékin le 8 juillet. « Ces désaccords doivent être communiqués clairement et directement. « Mais le président Biden et moi ne voyons pas la relation entre les États-Unis et la Chine dans le cadre d’un conflit de grande puissance. » « Les réunions et discussions pertinentes ont été franches et ouvertes, pragmatiques, approfondies et constructives », Le ministère chinois des Finances a déclaré. « Les champignons peuvent aussi être diplomatiques? » Yi Zuo Yi Wang ajouté le Weibopartageant l’histoire de CNN intitulée: « Diplomatie des champignons ». Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

