Le secrétaire américain au Travail, Walsh, à la tête du syndicat des joueurs de la LNH: rapports

Le secrétaire américain au Travail, Marty Walsh, devrait quitter l’administration Biden pour diriger l’Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey, selon deux personnes familières avec ses projets et d’autres médias.

Le syndicat des joueurs de hockey est à la recherche d’un nouveau directeur général pour remplacer Don Fehr. Un porte-parole de l’association n’avait aucune mise à jour officielle sur la situation lorsqu’il a été joint mardi.

CBC Sports n’a pas confirmé les informations de manière indépendante.

Fervent fan des Bruins de Boston, Walsh, 55 ans, a montré une connaissance encyclopédique du sport dans des vidéos mises en ligne durant son mandat de 2014 à 2021 en tant que maire de Boston.

L’AJLNH a commencé sa recherche d’un successeur pour Fehr fin avril, nommant un comité de recherche de sept joueurs et embauchant une entreprise pour l’aider.

Fehr, mieux connu pour sa longue carrière à la tête de l’Association des joueurs de la Ligue majeure de baseball, a commencé à travailler pour le syndicat du hockey en décembre 2010 et était directeur général depuis 2011, supervisant deux négociations collectives.

Walsh pense prendre la relève à un moment où les revenus de la LNH augmentent avec trois ans avant la prochaine ronde de pourparlers de l’ABC.

« J’ai rencontré Marty à quelques reprises lorsqu’il était maire de Boston, mais à part cela, il n’y a rien à ajouter », a déclaré le commissaire de la LNH, Gary Bettman.

“Je ne vais pas commenter qui pourrait ou non être le prochain directeur exécutif. Ce serait inapproprié, et si j’allais assez loin, cela pourrait violer les lois fédérales du travail. Le fait est que nous sommes très respectueux de ce que font les joueurs. Ils vont mener le processus pour un nouveau directeur exécutif comme ils l’entendent, et avec qui que ce soit avec qui nous travaillerons.”

Contrat de travail temporaire

En tant que secrétaire au travail, Walsh a aidé à négocier un accord de travail temporaire entre les principaux chemins de fer de fret et leurs syndicats, évitant ainsi le risque d’une grève qui aurait pu perturber l’économie américaine avant les élections de mi-mandat de 2022. Le Congrès a ensuite imposé un contrat aux syndicats après que les travailleurs n’aient pas ratifié l’accord.

Un responsable de l’administration a déclaré mardi que Walsh devait quitter son poste après le discours sur l’état de l’Union du président Joe Biden, tout comme une deuxième personne familière avec les plans de Walsh, qui a souligné que le plan n’était pas encore définitif. Les deux personnes ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter des plans de départ.

Le départ de Walsh ferait de lui le premier des secrétaires du Cabinet de Biden à partir. Le chef de cabinet de la Maison Blanche, Ron Klain, a son dernier jour à la Maison Blanche mercredi. Et la semaine dernière, Biden a annoncé le départ prochain de Brian Deese, le directeur du Conseil économique national.

Le nouveau chef de cabinet, Jeff Zients, a passé les derniers mois à préparer l’administration à un éventuel roulement de personnel alors que Biden atteignait la barre des deux ans au pouvoir. Après deux ans de stabilité inhabituelle dans les rangs du personnel, les responsables de la Maison Blanche ont télégraphié que des changements supplémentaires sont probables dans les mois à venir alors que le personnel épuisé cherche de nouvelles opportunités et est remplacé par ceux qui ont une énergie nouvelle – et alors que Biden se prépare pour le lancement prévu de sa campagne de réélection dans les mois à venir.

Biden a noté dans un discours aux maires de janvier que Walsh s’assurait que les projets de construction du gouvernement payaient un salaire en vigueur et que les programmes d’apprentissage donnaient aux cols bleus les compétences nécessaires.

Walsh est entré en politique après avoir gravi les échelons d’un syndicat de la construction. À l’âge de 21 ans, il a rejoint la section locale 223 des travailleurs et en est finalement devenu le président. Il a été élu à la Chambre des représentants du Massachusetts en 1997 et est resté à l’Assemblée législative jusqu’à ce qu’il soit élu maire. Il était également ancien chef du syndicat des métiers de la construction de Boston.