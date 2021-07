Le secrétaire américain au Commerce Raimondo qualifie le discours de Xi de « fanfaronnade »

La secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, a promis jeudi que les États-Unis poursuivraient leurs activités comme d’habitude après que le pays ait apparemment été pris pour cible dans un discours du président chinois Xi Jinping.

« Nous ferons tout notre possible pour nous assurer que nos entreprises américaines sont traitées équitablement et peuvent avoir accès au marché chinois », a-t-elle déclaré lors de l’émission « Closing Bell » de CNBC. « Nous veillerons à ce que ce soit le cas, à ce que les Chinois respectent les règles, protègent la propriété intellectuelle, permettent à nos marchés, à nos entreprises d’accéder à ce marché. »

Xi, dans un discours célébrant le 100e anniversaire du Parti communiste au pouvoir, a averti que des adversaires étrangers anonymes cherchant à « intimider » la Chine seraient « battus et ensanglantés » après avoir affronté son « grand mur d’acier ».

Raimondo a qualifié les commentaires de discours durs, affirmant que les États-Unis « joueraient simplement notre jeu ».

« C’est évidemment, vous savez, beaucoup de fanfaronnades et de rhétorique. Je pense que les entreprises américaines doivent se concentrer sur leurs activités », a-t-elle déclaré.

Interrogé sur les violations des droits humains commises par le pays contre les minorités ethniques, Raimondo a déclaré que les États-Unis continueraient de travailler avec leurs alliés afin de « se lever » contre la Chine.

« Il faudra non seulement l’Amérique, mais aussi les pays alliés qui croient en la démocratie et partagent des valeurs pour exercer suffisamment de pression sur eux pour mettre fin à ces actions claires, injustes et inhumaines », a-t-elle déclaré.