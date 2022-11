Le secrétaire américain au Commerce appuie son plan visant à empêcher les entreprises et les citoyens américains de fabriquer des puces pour la Chine

La secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, a doublé le plan controversé de l’administration Biden visant à interdire aux entreprises et aux citoyens américains d’aider la Chine à fabriquer des puces semi-conductrices avancées, en déclarant : “Nous devons protéger le peuple américain contre la Chine. Point final. Point final.”

“La Chine est devenue plus agressive dans ce qu’elle appelle sa stratégie de fusion militaro-civile, qui est essentiellement un discours fantaisiste pour acheter nos puces sophistiquées, qui sont censées être à des fins commerciales, a déclaré Raimondo dans une interview jeudi avec Jim Cramer de CNBC. La Chine, cependant, utilise ces puces dans des équipements militaires dont les responsables américains craignent qu’elles ne soient utilisées contre l’Amérique, a-t-elle déclaré.”C’est la décision la plus stratégique et la plus audacieuse que nous ayons jamais prise pour dire non, nous n’allons pas tolérer cela.”

En octobre, l’administration Biden a imposé l’exportation restriction sur les semi-conducteurs fabriqués en Chine par des entreprises américaines. L’administration a également appelé les alliés américains à émettre des restrictions similaires. “Je pense que vous verrez d’autres pays nous suivre”, a-t-elle déclaré.

Les fabricants de puces américains devront obtenir une licence du Département du commerce pour exporter certaines puces pouvant être utilisées dans les systèmes d’armes modernes. Le commerce a également émis des restrictions de licence interdisant aux citoyens américains de travailler pour l’industrie chinoise de fabrication de puces, mettant leur citoyenneté américaine en danger.

Raimondo dit que la nouvelle règle est “nécessaire” malgré le refus de certains revenus à certaines entreprises américaines.”

Le secrétaire au Commerce a ajouté que la réglementation n’est pas conçue pour punir les entreprises américaines.

“C’est ciblé. Nous ne l’avons pas fait le premier jour. Nous y travaillons depuis un an. C’est puissant, mais c’est aussi ciblé pour faire le travail de sécurité nationale et ne pas punir les entreprises américaines”, a déclaré Raimondo. .