Le secrétaire américain à l’Énergie rôti pour avoir établi un lien entre le «changement climatique» et l’effondrement d’un bâtiment en Floride – RT USA News

La secrétaire américaine à l’Énergie, Jennifer Granholm, s’est indignée des conservateurs après qu’elle n’a pas exclu que le « changement climatique » ait pu provoquer l’effondrement d’un gratte-ciel en Floride qui a fait 11 morts et 150 disparus.

Apparaissant mardi à l’émission « New Day » de CNN, on a demandé à Granholm si le changement climatique, y compris « marées extraordinaires », pourrait être à l’origine du récent effondrement d’un immeuble à Surfside, en Floride.

« Évidemment, nous ne savons pas tout à fait, mais nous savons que la mer monte. » Granholm a immédiatement mordu à l’hameçon. « Nous savons que nous perdons des centimètres et des centimètres de plage et ce n’est pas seulement en Floride, mais tout autour. »

Elle a ensuite appelé à de nouveaux investissements dans les infrastructures, faisant écho aux points de discussion du président Joe Biden et d’autres démocrates, pour fournir « élasticité » au changement climatique, comme les digues et « digues ».

« Il y a tellement d’investissements que nous devons faire pour nous protéger du changement climatique, mais aussi pour y faire face et l’atténuer » elle a dit. « J’espère que ces projets de loi sur les infrastructures, une fois pris ensemble, feront un grand pas et permettront à l’Amérique de redevenir leader. »

La cause de l’effondrement du bâtiment fait toujours l’objet d’une enquête, bien que de nombreux responsables et législateurs aient suggéré un mauvais entretien et des inspections comme causes probables. Une lettre du président du conseil d’administration de l’immeuble envoyée en avril décrit « détérioration du béton » l’accélération de la fondation de la copropriété et les réparations estimées à des millions.

Le consultant en ingénierie Frank Morabito, embauché pour évaluer le bâtiment en 2018, a déclaré dans son rapport qu’il y avait un grave défaut dans la conception du condo qui empêchait l’eau de s’écouler, ce qui aurait pu entraîner une détérioration du béton.





la suggestion de Granhom que « changement climatique » aurait pu jouer un rôle dans la tragédie qui lui a valu critique, en particulier de la part d’experts conservateurs qui ont accusé le responsable de l’administration d’étirer la logique pour faire valoir des arguments politiques sur le réchauffement climatique.

« Je suppose que nous ne savons pas non plus » complètement « si le changement climatique a causé la défaite des Phoenix Suns face aux LA Clippers la nuit dernière. Quelle déclaration ridicule ! l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie tweeté en réaction.

« Il n’y a rien qui ne puisse être imputé au changement climatique » ajoutée Le rédacteur en chef de la Revue nationale Rich Lowry.

Biden se rendra à Surfside, en Floride, sur le site de l’effondrement jeudi. La fouille des décombres est entrée dans son sixième jour alors que 150 personnes sont toujours portées disparues.

