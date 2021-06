Le secrétaire américain à l’Éducation promet de défendre les « droits civils » des athlètes transgenres dans le sport — RT USA News

Le secrétaire américain à l’Éducation, Miguel Cardona, a déclaré que l’administration Biden « agirait » pour protéger les droits des étudiants transgenres interdits de participer à des sports scolaires en dehors de leur sexe biologique dans des États comme la Floride.

« Je crois au contrôle local. Je crois au contrôle de l’État, mais nous avons la responsabilité de protéger les droits civils des étudiants. Et si nous sentons que les droits civils sont violés, nous agirons », Cardona a déclaré à ESPN.

Les commentaires de Cardona suivent le gouverneur Ron DeSantis (R-Floride) devenu le dernier gouverneur à signer un projet de loi interdisant aux hommes biologiques de participer à des sports pour filles. C’est le huitième État à le faire alors que le débat sur la question s’intensifie, les partisans affirmant que les interdictions portent atteinte aux athlètes transgenres, tandis que les critiques soulignent les avantages biologiques qui placent les athlètes transgenres avant leurs homologues biologiques.

«Je peux vous dire ceci en Floride, vous savez, les filles vont faire des sports de filles et les garçons vont faire des sports de garçons, c’est ce que nous faisons. Nous allons nous assurer que c’est la réalité. Ainsi, le projet de loi que nous faisons aujourd’hui garantira l’équité pour les athlètes féminines pour les années à venir dans l’État de Floride », DeSantis a parlé ce mois-ci du projet de loi, ajoutant que l’interdiction est « basé sur la biologie ».





Cardona a laissé entendre dans son interview que ce type de traitement pourrait être quelque chose que le gouvernement fédéral cible.

« C’est leur droit en tant qu’étudiant de participer à ces activités. Et nous savons que le sport fait plus que simplement mettre des rubans sur le vainqueur de la première, deuxième et troisième place », il a dit. « Nous savons qu’il offre aux étudiants l’occasion de faire partie d’une équipe, d’en apprendre beaucoup sur eux-mêmes, de se fixer des objectifs et de les atteindre, et de se mettre au défi. L’athlétisme fournit cela dans nos systèmes K-12 et dans nos collèges, et tous les étudiants méritent une opportunité de s’engager dans cela. »

La position de Cardona pourrait entraîner des frictions entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des États sur la question de savoir si les interdictions des transgenres dans l’athlétisme sont légalement exécutoires.

La National Collegiate Athletic Association (NCAA) a publié une déclaration se distanciant de DeSantis et de toute interdiction visant les athlètes transgenres, et promettant de ne pas organiser d’événements dans les États qui promulguent de telles interdictions.

« Vous ne pouvez pas être intimidé par ces organisations, en particulier par les entreprises éveillées, de faire la bonne chose », DeSantis a déclaré en réponse.





