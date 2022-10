Le secrétaire américain à la Défense s’entretient avec son homologue russe

L’appel intervient alors que la guerre entre dans son neuvième mois et que l’Ukraine poursuit une contre-offensive époustouflante pour reprendre une plus grande partie du territoire occupé par la Russie à l’est et au sud.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a échangé des barbes le mois dernier avec son homologue russe lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU. Blinken a cité des rapports crédibles selon lesquels les forces russes auraient commis des crimes de guerre en Ukraine. Le plus haut diplomate américain a détaillé la macabre découverte de fosses communes dans les villes ukrainiennes d’Izyum et de Bucha.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a nié ces allégations et a imputé la responsabilité de la mort de civils à l’Ukraine. Il a également reproché aux États-Unis, à la France et à l’Allemagne de ne pas tenir l’Ukraine responsable des atrocités présumées.

Ces derniers jours, Moscou a fait monter les enchères avec plusieurs frappes dévastatrices de missiles et de drones contre ce que Kyiv a qualifié de cibles civiles et d’infrastructures critiques telles que des installations énergétiques. L’Ukraine a également accusé la Russie d’utiliser des drones iraniens dans ses attaques généralisées et aveugles. Téhéran et Moscou ont nié à plusieurs reprises les prétendus transferts d’armes.

Suite aux nouvelles frappes de drones, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont soulevé les implications de tels transferts d’armes iraniennes vers la Russie lors d’une réunion à huis clos du Conseil de sécurité de l’ONU.

Les trois nations – également membres de l’accord nucléaire iranien initial de 2015 – affirment qu’en fournissant à la Russie des drones, l’Iran a violé une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU. La résolution, connue sous le nom de 2231, interdit le transfert “de tous les articles, matériaux, équipements, biens et technologies” de l’Iran vers un autre pays à moins qu’il ne soit approuvé à l’avance par le Conseil de sécurité de l’ONU au cas par cas.

Le représentant de l’Iran à l’ONU, l’ambassadeur Amir Saeid Iravani, a déclaré mercredi aux journalistes à la suite de la réunion du Conseil de sécurité de l’ONU que de tels transferts “n’entrent pas dans le champ d’application” de la résolution de 2015 et que, par conséquent, Téhéran n’a pas violé ses engagements.

Il a également cité la neutralité de Téhéran dans le conflit ukrainien et a réitéré les appels urgents à une résolution de la guerre.

“L’Iran a toujours plaidé pour la paix et la fin immédiate du conflit en Ukraine”, a déclaré Iravani.

Il a ajouté que les affirmations étaient “infondées et non fondées” et a déclaré que l’Occident organisait une campagne de désinformation contre son pays. Iravani, qui n’a répondu à aucune question des journalistes, a également déclaré que les allégations sans fondement étaient “décevantes”.

Pendant ce temps, Dmitry Polyanskiy, premier représentant permanent adjoint de la Russie auprès des Nations Unies, a déclaré aux journalistes que les drones trouvés en Ukraine ne sont pas iraniens mais de fabrication russe.

Il a déclaré que les images des drones abattus en Ukraine portaient clairement des inscriptions russes. Il a cependant ajouté qu’il n’était pas un expert en drones et qu’il ne pouvait pas donner plus de détails.