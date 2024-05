Le secrétaire américain à la Défense se rendra au Cambodge, l’un des plus proches alliés de la Chine, après les négociations régionales

PHNOM PENH, Cambodge (AP) — Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, devrait effectuer une visite officielle au Cambodge, l’un des plus proches alliés de la Chine en Asie du Sud-Est, après avoir eu des entretiens avec son homologue chinois lors d’une conférence annuelle sur la sécurité à Singapour, ont indiqué des responsables.

Un communiqué du ministère américain de la Défense publié vendredi à Washington indique qu’Austin se rendra la semaine prochaine à Singapour, au Cambodge et en France.

Il se rendra au Cambodge le 4 juin après avoir assisté au Dialogue Shangri-La à Singapour. Parmi les discussions qu’il envisage, il y en a une avec son homologue chinois, l’amiral Dong Jun, a indiqué le ministère de la Défense. La rencontre ferait partie d’un effort pour renouer les liens qui se sont détériorés au cours La politique agressive de Pékin envers Taiwan et ses vastes revendications territoriales en mer de Chine méridionale.

Les relations entre les États-Unis et le Cambodge sont glaciales depuis des années, en grande partie à cause des liens étroits qu’entretient Phnom Penh avec la Chine. Washington s’est également exprimé sur ce qu’il considère comme le piètre bilan du Cambodge en matière de droits de l’homme, marqué par une répression continue contre les dissidents et les critiques politiques.

Le Cambodge est l’allié le plus proche de Pékin en Asie du Sud-Est, et Washington est particulièrement préoccupé par le fait que une base navale dans le sud du Cambodge, dans le golfe de Thaïlande, a été modernisé avec l’aide de la Chine pour servir d’avant-poste stratégique à la marine chinoise.

Les responsables cambodgiens nient que la Chine bénéficie de privilèges spéciaux en matière de base et affirment que leur pays maintient une posture de défense neutre.

Le communiqué du ministère de la Défense indique qu’Austin rencontrera de hauts responsables au Cambodge lors de sa première visite là-bas depuis sa participation à une réunion des ministres asiatiques de la Défense en novembre 2022.

« Nous travaillons actuellement avec l’ambassade américaine à Phnom Penh pour organiser ses rencontres avec les dirigeants cambodgiens », a déclaré samedi le porte-parole du ministère cambodgien des Affaires étrangères, Chum Sounry, en réponse à une question de l’Associated Press. « Cette visite constituera une autre étape importante pour faire progresser les relations entre le Cambodge et les États-Unis ».

Ce sera également la première visite d’Austin au Cambodge depuis Hun Manet est devenu Premier ministre l’année dernière, succédant à son père Hun Sen, qui a occupé ce poste pendant 38 ans. La rétrocession a donné lieu à des spéculations sur une réinitialisation des relations américano-cambodgiennes, même si jusqu’à présent Hun Manet a maintenu la politique de son père.

Hun Manet était commandant de l’armée cambodgienne avant de devenir Premier ministre en août dernier. Austin et lui sont tous deux diplômés de l’Académie militaire américaine de West Point – Austin en 1975 et Hun Manet en 1999, en tant que premier cadet du Cambodge.

Du Cambodge, Austin se rendra en France pour assister aux événements commémorant le 60e anniversaire du jour J de la Seconde Guerre mondiale atterrissage, a déclaré le ministère de la Défense.

Vendredi, Austin a subi une procédure médicale au Centre médical militaire national Walter Reed à Washington, reprenant ses fonctions après avoir temporairement transféré le pouvoir à son adjoint, a déclaré le secrétaire de presse du Pentagone, le major-général Pat Ryder, dans un communiqué.

Austin continue de souffrir de problèmes de vessie survenus en décembre à la suite de son traitement contre le cancer de la prostate, a déclaré Ryder.