Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, déclare que la guerre avec la Chine n’est ni imminente ni inévitable

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré samedi lors d’une réunion de hauts responsables de la sécurité que la guerre avec la Chine n’était ni imminente ni inévitable, malgré l’escalade rapide des tensions dans la région Asie-Pacifique, soulignant l’importance d’un dialogue renouvelé entre lui et son homologue chinois pour éviter « erreurs de calcul et malentendus ».

Les commentaires d’Austin au forum de défense Shangri-La à Singapour interviennent au lendemain de sa rencontre de plus d’une heure en marge avec le ministre chinois de la Défense Dong Jun, la première réunion en personne entre les hauts responsables de la défense depuis les contacts entre les Américains et les Chinois. les armées se sont effondrées en 2022 après la visite à Taiwan de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, ce qui a exaspéré Pékin.

Aucune des deux parties n’a bougé de ses positions de longue date sur Taiwan – que la Chine revendique comme sienne et n’a pas exclu de recourir à la force pour s’en emparer – et sur les revendications radicales de la Chine en mer de Chine méridionale, qui ont conduit à des affrontements directs entre la Chine et d’autres pays dans la région. région, notamment aux Philippines.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, s’exprime lors du sommet Shangri-La Dialogue à Singapour, le 1er juin 2024. PA

Tout en refusant de détailler les détails de leur conversation, Austin a déclaré que le plus important était que les deux se parlaient à nouveau.

« Tant que nous discutons, nous sommes en mesure d’identifier les problèmes qui posent problème et nous voulons nous assurer que nous avons mis en place des garde-fous pour garantir qu’il n’y ait pas de perceptions erronées ni d’erreurs de calcul… qui peuvent devenir incontrôlables. » il a dit.

« Vous ne pouvez faire ce genre de chose que si vous parlez. »

S’adressant au même forum vendredi soir, le président philippin Ferdinand Marcos Jr. a clairement décrit ce qui pourrait être en jeu, affirmant que si un Philippin était tué alors que la Chine affrontait les garde-côtes et la flotte marchande de son pays pour faire valoir ses revendications en mer de Chine méridionale, elle serait « très, très proche de ce que nous définissons comme un acte de guerre et nous réagirons donc en conséquence ».

Marcos a ajouté qu’il supposait que les partenaires du traité des Philippines, parmi lesquels les États-Unis, « appliquaient les mêmes normes ».

Les commentaires d’Austin lors du forum de défense Shangri-La à Singapour interviennent au lendemain de sa rencontre de plus d’une heure en marge avec le ministre chinois de la Défense Dong Jun. AFP via Getty Images

Le ministre chinois de la Défense Dong Jun quitte une réunion avec Austin lors du Dialogue Shangri-La le 31 mai 2024. AFP via Getty Images

Dans son propre discours, Austin a salué la façon dont Marcos « a parlé avec tant de force hier soir de la manière dont les Philippines défendent leurs droits souverains en vertu du droit international ». Mais lorsqu’on lui a demandé plus tard, il n’a pas voulu dire comment les États-Unis pourraient réagir si un Philippin était tué dans une confrontation avec la Chine, la qualifiant d’hypothétique.

Il a déclaré que l’engagement des États-Unis envers les Philippines en tant que partenaire du traité était « à toute épreuve », tout en soulignant une fois de plus l’importance du dialogue avec la Chine.

« Un certain nombre de choses peuvent se produire en mer ou dans les airs, nous le reconnaissons », a-t-il déclaré. « Mais notre objectif est de veiller à ne pas laisser les choses devenir inutilement incontrôlables. »

Des navires militaires chinois naviguent dans un lieu inconnu près de Taïwan le 23 mai 2024. MINISTÈRE DE LA DÉFENSE DE TAIWAN/AFP via Getty Images

Le navire-école chinois Qijiguang se prépare à accoster lors d’une cérémonie de bienvenue au port de Sihanoukville au Cambodge le 19 mai 2024. AFP via Getty Images

Ces dernières années, Pékin a rapidement développé sa marine et s’affirme de plus en plus en faisant valoir ses revendications sur la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale.

Le vice-Premier ministre australien et ministre de la Défense, Richard Marles, a noté que non seulement des navires philippins avaient été percutés et touchés par des canons à eau par la Chine, mais qu’un avion de guerre chinois avait largué des fusées éclairantes au-dessus d’un hélicoptère australien plus tôt dans l’année et qu’en novembre, un navire de la marine chinoise avait été blessé. Plongeurs australiens dans les eaux japonaises avec sonar.

« Face à ces multiples sources de tension, il est encore plus impératif que chaque pays joue son rôle dans la gestion des risques stratégiques croissants », a-t-il déclaré.

Les États-Unis, quant à eux, ont intensifié leurs efforts exercices militaires dans la région avec ses alliés pour souligner son « Indo-Pacifique libre et ouvert » concept, destiné à mettre l’accent sur la liberté de navigation dans les eaux contestées, y compris le détroit de Taiwan.

Le colonel chinois Cao Yanzhong, chercheur à l’Institut chinois d’études sur la guerre, a demandé à Austin si les États-Unis essayaient de créer une version asiatique de l’OTAN en mettant l’accent sur les partenariats et les alliances, une revendication chinoise commune.

Il a suggéré que cela pourrait déclencher un conflit avec la Chine, citant l’affirmation de l’allié russe selon laquelle l’expansion de l’OTAN vers l’est constituait une menace, que le président Vladimir Poutine a utilisée comme excuse pour son discours. invasion de l’Ukraine.

« L’expansion de l’OTAN vers l’Est a conduit à la crise ukrainienne », a déclaré Cao. « Quelles implications pensez-vous que le renforcement du système d’alliance américain dans la région Asie-Pacifique aura sur la sécurité et la stabilité de cette région ?

Austin a déclaré que les États-Unis coopéraient simplement avec « des pays partageant les mêmes idées et ayant des valeurs similaires » et n’essayaient pas de créer une alliance de type OTAN tout en rejetant l’interprétation de Cao sur la cause de la guerre en Ukraine.

« La crise ukrainienne a évidemment été provoquée par la décision de Poutine d’envahir illégalement son voisin », a déclaré Austin.

Exprimant les inquiétudes de certains habitants de la région, l’universitaire indonésien Dewi Fortuna Anwar a déclaré que toute désescalade des tensions « serait la bienvenue dans cette partie du monde », mais s’est demandé si les États-Unis permettraient que la posture militaire affirmée de la Chine se développe sans contestation si Washington L’accent principal était désormais mis sur le dialogue.

« Nous sommes également inquiets si vous êtes trop à l’aise, nous serons également piétinés », a-t-elle déclaré.

Austin a déclaré que bon nombre de ces questions seraient mieux résolues par le biais de négociations, mais a également assuré que Washington continuerait de veiller à ce que les droits des nations de la région soient protégés et qu’elles continuent d’avoir accès à leurs zones économiques exclusives.

Le président chinois Xi Jinping assiste à une cérémonie de signature avec le président russe Vladimir Poutine à Pékin le 16 mai 2024. PA

« Une guerre ou un combat avec la Chine n’est ni imminent, à mon avis, ni inévitable », a déclaré Austin.

« Les dirigeants des grandes puissances doivent continuer à travailler ensemble pour garantir que nous prenons les mesures nécessaires pour réduire les risques d’erreurs de calcul et de malentendus », a-t-il déclaré. « Chaque conversation ne sera pas une conversation heureuse, mais il est important que nous continuions à nous parler. Et il est important que nous continuions à soutenir nos alliés et partenaires dans leurs intérêts également.











