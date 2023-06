Le secrétaire américain à la Défense discute de l’amélioration des relations avec l’Inde pour contrer la Chine

NEW DELHI (AP) – Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a discuté lundi de la mise à niveau du partenariat avec l’Inde, un important acheteur d’armes, et a établi une feuille de route pour la coopération pour les cinq prochaines années alors que les deux pays sont aux prises avec l’essor économique de la Chine et une belligérance accrue, ont déclaré des responsables.

La visite d’Austin intervient alors que l’Inde renforce son industrie de défense nationale en acquérant de nouvelles technologies et en réduisant sa dépendance à l’égard des importations, en particulier de la Russie, son plus grand fournisseur de matériel militaire malgré la guerre en cours en Ukraine.

Austin et son homologue indien, Rajnath Singh, ont exploré les moyens de construire des chaînes d’approvisionnement résilientes, selon un communiqué du ministère indien de la Défense. Ils ont décidé « d’identifier les opportunités de co-développement de nouvelles technologies et de co-production de systèmes existants et nouveaux et de faciliter une collaboration accrue entre les écosystèmes de startups de défense des deux pays ».

Ils ont également discuté des questions de sécurité régionale compte tenu de leur intérêt commun pour le maintien de la paix et de la stabilité dans l’Indo-Pacifique, a-t-il ajouté.

« Je retourne en Inde pour rencontrer des dirigeants clés pour des discussions sur le renforcement de notre partenariat majeur de défense. Ensemble, nous faisons avancer une vision commune pour un Indo-Pacifique libre et ouvert », a tweeté Austin après son arrivée à New Delhi dimanche.

Austin, qui en est à sa deuxième visite en Inde, devait jeter les bases de la visite du Premier ministre Narendra Modi à Washington le 22 juin, qui a alimenté les spéculations sur une éventuelle annonce de contrats de défense.

L’Inde cherche à acheter 18 véhicules aériens sans pilote armés à haute altitude et longue endurance à General Atomics Aeronautical Systems Inc. pour un montant estimé entre 1,5 et 2 milliards de dollars, a déclaré Rahul Bedi, un analyste de la défense. Les drones seraient probablement déployés le long de ses frontières agitées avec la Chine et le Pakistan et dans la région stratégique de l’océan Indien, a déclaré Bedi.

Les médias indiens ont rapporté que la production et la fabrication conjointes de moteurs d’avions de combat, de véhicules de combat d’infanterie, d’obusiers et de leurs munitions de précision ont été discutées le mois dernier à Washington lors d’une réunion du US-India Defence Policy Group.

Austin est arrivé à New Delhi en provenance de Singapour, où il a assisté au Shangri-La Dialogue, un forum annuel réunissant de hauts responsables de la défense, des diplomates et des dirigeants. Austin a fait pression pour soutenir la vision de Washington d’un « Indo-Pacifique libre, ouvert et sécurisé dans un monde de règles et de droits » comme le meilleur moyen de contrer l’affirmation chinoise croissante dans la région.

Le ministre chinois de la Défense, le général Li Shangfu, a déclaré lors de la conférence que les États-Unis avaient « trompé et exploité » les nations de l’Asie-Pacifique pour faire avancer leurs propres intérêts afin de préserver « sa position dominante ».

Li a suggéré que Washington s’est accroché à des alliances qui sont des « restes de la guerre froide » et a établi de nouveaux pactes, comme l’accord AUKUS avec la Grande-Bretagne et l’Australie et le groupement Quad avec l’Australie, l’Inde et le Japon, « pour diviser le monde en des camps dirigés et provoquer la confrontation.

L’Inde tente un équilibre dans ses relations avec Washington et Moscou, et a réduit sa dépendance à l’égard des armes russes en achetant également aux États-Unis, en France, en Allemagne et dans d’autres pays.

Le commerce de la défense des États-Unis avec l’Inde est passé de près de zéro en 2008 à plus de 20 milliards de dollars en 2020. Les principaux achats indiens aux États-Unis comprenaient des avions de patrouille maritime à longue portée, des avions de transport C-130, des missiles et des drones.

Les experts disent que jusqu’à 60% des équipements de défense indiens proviennent de Russie, et New Delhi se retrouve dans une impasse à un moment où elle fait face à une impasse frontalière de 3 ans avec la Chine dans l’est du Ladakh, où des dizaines de milliers de soldats sont stationné à portée de tir. Vingt soldats indiens et quatre soldats chinois sont morts dans un affrontement en 2020.

Ashok Sharma, Associated Press