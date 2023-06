Le secrétaire américain à la Défense, Austin, déclare que Washington ne tolérera pas « la coercition et l’intimidation » de la part de la Chine

SINGAPOUR (AP) – Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a promis samedi que Washington ne tolérerait aucune « coercition et intimidation » de ses alliés et partenaires par la Chine, tout en assurant à Pékin que les États-Unis restaient déterminés à maintenir le statu quo à Taïwan et préférerait le dialogue au conflit.

S’exprimant lors du soi-disant dialogue Shangri-La, un forum annuel réunissant de hauts responsables de la défense, des diplomates et des dirigeants, Austin a fait pression pour soutenir la vision de Washington d’un « Indo-Pacifique libre, ouvert et sécurisé dans un monde de règles et de droits ». » comme le meilleur moyen de contrer l’affirmation croissante des Chinois dans la région.

Les États-Unis ont étendu leurs propres activités autour de l’Indo-Pacifique pour contrer les revendications territoriales radicales de la Chine, notamment en naviguant et en survolant régulièrement le détroit de Taiwan et la mer de Chine méridionale.

« Nous nous engageons à faire en sorte que chaque pays puisse voler, naviguer et opérer là où le droit international le permet », a-t-il déclaré. « Et chaque pays, grand ou petit, doit rester libre de mener des activités maritimes licites. »

Austin a noté que les États-Unis avaient fourni des millions de doses du vaccin COVID-19 au plus fort de la pandémie et sont régulièrement impliqués dans les secours en cas de catastrophe et les efforts d’aide humanitaire dans la région. Il a déclaré qu’il s’efforçait de lutter contre le changement climatique, la pêche illégale et de veiller à ce que les chaînes d’approvisionnement ne subissent pas de perturbations – en cochant de nombreux problèmes importants pour les pays d’Asie-Pacifique.

« Nous doublons nos alliances et nos partenariats », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que les États-Unis étaient également déterminés à dissuader la menace de missiles de la Corée du Nord et les revendications de la Chine sur Taïwan, une démocratie insulaire autonome qui, selon Pékin, est son territoire, et a déclaré que Washington avait intensifié la planification, la coordination et la formation de la défense avec les pays partenaires dans le région.

« Pour être clair, nous ne recherchons pas le conflit ou la confrontation », a-t-il déclaré. « Mais nous ne broncherons pas face à l’intimidation ou à la coercition. »

Austin a assuré que les États-Unis restaient « profondément attachés » à la politique de longue date d’une seule Chine, qui reconnaît Pékin comme le gouvernement de la Chine mais autorise des relations informelles avec Taïwan, et continue de « s’opposer catégoriquement aux changements unilatéraux du statu quo de part et d’autre ».

Il a ajouté que l’invasion de l’Ukraine par la Russie avait servi à souligner à quel point le monde serait dangereux si les grands pays pouvaient « simplement envahir leurs voisins pacifiques en toute impunité ».

« Le conflit n’est ni imminent ni inévitable », a déclaré Austin. « La dissuasion est forte aujourd’hui – et c’est notre travail de la maintenir ainsi. Le monde entier a intérêt à maintenir la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan.

David Rising, l’Associated Press