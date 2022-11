Le secrétaire américain à la Défense accuse la guerre de Poutine d’être à l’origine de l’explosion en Pologne

Austin a fait ces remarques lors du Forum annuel sur la sécurité internationale d’Halifax, qui attire des responsables de la défense et de la sécurité des démocraties occidentales.

HALIFAX, Nouvelle-Écosse – Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré samedi que l’explosion mortelle du missile en Pologne cette semaine était une conséquence de la «guerre de choix» du président russe Vladimir Poutine contre l’Ukraine, et a déclaré que la stabilité et la prospérité internationales étaient en jeu dans le conflit.

“L’explosion tragique et troublante en Pologne cette semaine a rappelé au monde entier l’imprudence de la guerre de choix de Poutine”, a déclaré Austin.

Mardi, deux travailleurs ont été tués lorsqu’un projectile a touché l’installation de séchage de céréales près de la frontière entre la Pologne et l’Ukraine. Alors que la source du missile fait l’objet d’une enquête, des responsables de l’OTAN ont déclaré qu’ils soupçonnaient qu’il avait été tiré depuis une batterie de missiles ukrainiens.

Des responsables polonais, de l’OTAN et des États-Unis ont de toute façon imputé la mort à la Russie, affirmant qu’un missile ukrainien n’aurait pas raté si le pays n’avait pas été contraint de se défendre contre de lourdes attaques russes ce jour-là.

Austin a déclaré que l’OTAN est une alliance défensive et ne représente aucune menace pour la Russie.

« Ne vous y trompez pas : nous ne serons pas entraînés dans la guerre de choix de Poutine. Mais nous resterons aux côtés de l’Ukraine alors qu’elle se bat pour se défendre. Et nous défendrons chaque centimètre carré du territoire de l’OTAN », a déclaré Austin.

Une enquête polonaise pour déterminer l’origine du missile et les circonstances de l’explosion a été lancée avec le soutien des enquêteurs américains et ukrainiens qui se sont joints à l’enquête vendredi.

Austin a qualifié l’invasion de Poutine de pire crise de sécurité depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et a déclaré que le résultat “aidera à déterminer le cours de la sécurité mondiale dans ce jeune siècle”, a déclaré Austin.

« La stabilité et la prospérité des deux côtés de l’Atlantique sont en jeu. La relation commerciale des États-Unis avec l’Union européenne est la plus importante au monde. Ainsi, lorsqu’un agresseur fabrique une énorme crise de sécurité en Europe, cela frappe les Américains et les Canadiens ordinaires. »