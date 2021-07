Le secrétaire à l’Environnement se joint à notre campagne Mask Force pour une plage propre afin de protéger la vie marine

LOCAL Tamsin Floyd nettoie régulièrement les plages de son village endormi de Porthtowan en Cornouailles depuis 2015.

Sur les centaines de sacs de litière qu’elle et ses filles Ruby 13, Eloise 11 et Florence, 6 ont collectés, ce n’est qu’au cours des 16 derniers mois que les masques sont devenus un problème.

The Sun’s Clare a rejoint le secrétaire à l’Environnement George pour un nettoyage de plage à Cornwall Crédit: News Group Newspapers Ltd

Il exhorte les gens à utiliser les bacs The Sun’s Mask Force dans leurs Morrisons locaux Crédit: News Group Newspapers Ltd

« J’ai certainement remarqué des déchets de masque depuis la pandémie », déclare Tamsin.

« Sur les plages et généralement dans les parkings et les zones commerçantes. Ce sont généralement des gants jetables, ainsi que des gants en latex. »

Le secrétaire à l’Environnement, George Eustice, qui a rejoint Tamsin et d’autres bénévoles locaux pour le nettoyage de la plage lors du sommet du G7, a déclaré que la campagne The Sun’s Mask Force – encourageant le recyclage des masques jetables dans 488 magasins Morrison à travers le pays – est inestimable.

« Je fais au moins quelques nettoyages de plage chaque année et je sors souvent avec la Marine Conservation Society. Beaucoup de choses qu’ils voient maintenant sont des déchets liés à une pandémie; des masques et autres qui nuisent à nos environnements marins.

« En tant que nation, nous sommes à juste titre fiers de nos belles plages et de nos espaces verts. C’est pourquoi il est si pénible de voir des individus jeter des bouteilles en plastique et des emballages alimentaires dans certains de nos sites de beauté préférés. »

La litière a grimpé en flèche au-dessus de la pandémie avec des masques et des gants en plastique lavés

M. Eustice, qui utilise des masques réutilisables lavables au DEFRA, dit qu’un été de séjour et de changements de comportement depuis la pandémie causent des problèmes à nos mers.

« De plus en plus de gens utilisent nos côtes et nos plages, ce qui est formidable, mais nous savons que grâce au nettoyage bénévole des plages, de plus en plus de masques se retrouvent dans nos mers, c’est pourquoi je soutiens pleinement la campagne The Sun’s Mask Force pour recycler les masques en équipement EPI.

« Moins de personnes utilisent des gobelets réutilisables maintenant qu’elles ne l’étaient avant la pandémie et nous savons qu’au plus fort du verrouillage, les choix de litière ne pouvaient pas se produire et les gens craignaient de choisir des déchets qui pourraient être contaminés.

« Nous devons tous jouer notre rôle pour lutter contre le fléau des déchets, en mettant les déchets à la poubelle ou en les rapportant à la maison, en nous inscrivant au nettoyage de la plage et en nous assurant que les masques et autres articles à usage unique sont correctement éliminés.

« Et nous poussons plus loin pour réduire les déchets avec de nouveaux pouvoirs visant à obliger les fabricants à assumer davantage la responsabilité des emballages qu’ils produisent et à mettre en place un système de consignation afin que des milliards de bouteilles et de canettes de boissons supplémentaires soient recyclées. »

Le plastique est un problème de longue date pour le nettoyeur de plage local Tamsin

Alors que le plastique dans les océans provenant des masques jetables est un nouveau problème, le plastique général ne l’est pas, en particulier pour Tamsin.

Lorsque le porte-conteneurs Tokio Express a frappé une tempête près de Land’s End en 1997, près de 4,8 millions de pièces de Lego ont été emportées dans l’océan et Tamsin et ses filles les trouvent toujours à côté de nurdles – du plastique sous sa forme brute qui est familièrement connu sous le nom de larmes de sirène. « Je les récupère avec une pelle à poussière et une brosse à Porthtowan », explique Tamsin.

« Ils se trouvent souvent sur les marques de marée haute. Ils sont en plastique sous sa forme brute avant d’être transformés en masques ou en quoi que ce soit.

« Il est susceptible d’être en mer à la suite d’un déversement de cargaison, ce qui est étonnamment courant. Notre usine locale à Redruth – Curver – est une entreprise multinationale fabriquant de nombreux articles ménagers en plastique.

« L’équipe de Curver est en mesure de les utiliser dans la production de certains articles, donc lorsque j’en collecte suffisamment, je les dépose là-bas. »

Avec près de 70 pour cent des nettoyages de déchets à travers le pays trouvant des masques ou des équipements d’EPI, la Marine Conservation Society VOUS demande de vous inscrire à un nettoyage de plage dans votre région.

Un porte-parole de MCS a déclaré: « La particularité des nettoyages de plage de la Marine Conservation Society est que nous menons des enquêtes sur les déchets à chaque nettoyage, en enregistrant les déchets collectés qui alimentent un ensemble de données maintenant de 26 ans. »

Alors que des nettoyages de plage organisés ont lieu dans tout le pays chaque week-end, Tamsin dit que même ramasser un seul déchet peut faire la différence.

« Il est facile d’avoir un état d’esprit pour regarder ce qui ne devrait pas être là et se sentir lésé, il est assez facile cependant de l’enlever et de le voir comme faisant partie de notre vie pour faire ce que nous pouvons et penser aux avantages pour l’environnement. «

Des plages de Cornouailles ont du plastique brut échoué grâce à la chute d’un bateau lego