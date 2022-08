Le secrétaire à l’énergie de Thatcher déclare que la réponse des candidats à la direction des conservateurs à la flambée des prix est “inadéquate”

L’ancien secrétaire à l’énergie de Margaret Thatcher a dénoncé les plans des deux candidats à la direction des conservateurs pour faire face à la crise des prix de l’électricité comme étant “complètement inadéquats”.

David Howell a déclaré que la hausse attendue du plafond des prix de l’énergie à une moyenne de 3 700 £ ou plus « paralysera » la vie d’un grand nombre de Britanniques.

Il a appelé à une action immédiate pour soulager les souffrances cet hiver, à la fois par des subventions et des prêts aux personnes les plus vulnérables et par la diplomatie internationale pour ouvrir davantage d’approvisionnements en gaz et en pétrole.

Rishi Sunak et Liz Truss ont tous deux déclaré qu’ils étaient prêts à rechercher des moyens d’alléger la pression sur les familles confrontées à une crise du coût de la vie, l’inflation prévue par la Banque d’Angleterre devant atteindre 13% cette année.

Mais alors que l’ancien chancelier a indiqué qu’il envisageait d’étendre le paquet de 15 milliards de livres sterling de paiements directs qu’il avait introduit plus tôt cette année s’il devenait Premier ministre, Mme Truss a déclaré qu’elle se concentrerait sur les réductions d’impôts plutôt que sur les « aumônes ».

Malgré les appels à un budget d’urgence de l’ancien Premier ministre Gordon Brown et des militants anti-pauvreté, aucun des deux n’a encore présenté de propositions spécifiques pour répondre aux hausses plus élevées que prévu des prix de l’énergie.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que les candidats à la direction avaient saisi l’ampleur du problème, Lord Howell de Guildford a déclaré à la radio LBC : « Je pense qu’ils sont complètement inadéquats, absolument inadéquats.

«Ils ne traitent pas de l’horreur – l’horrible automne, comme on l’appelle. Cela va paralyser la vie d’un grand nombre de familles dans ce pays.

“Il doit y avoir une action internationale, il doit y avoir une offre accrue, ainsi que ces diverses subventions et prêts, etc.”

Lord Howell, qui a été ministre de la politique énergétique internationale sous David Cameron et ancien président du British Council of Energy Economics et président du Windsor Energy Group, a déclaré que la crise actuelle ne pouvait être résolue par des promesses d’expansion future de North Champs marins, centrales nucléaires, énergie éolienne et solaire.

“La mer du Nord va bien, le vent et le soleil vont bien – ayons plus de cela”, a-t-il déclaré à l’intervieweur Ben Kentish. « Mais ils mettent tous trois ou quatre ans à démarrer.

«Cela ne sert à rien de leur dire, comme Marie-Antoinette, ‘Nous avons de belles visions à long terme pour vous’ – le nucléaire dans 15 ans et ainsi de suite.

« C’est comme dire ‘Laissez-les manger du gâteau’. Je suis désolé, nous avons besoin d’une action immédiate maintenant.

Lord Howell a déclaré que les deux candidats à la direction ne semblaient pas comprendre la nécessité d’efforts diplomatiques pour augmenter l’approvisionnement.

“Je ne pense pas qu’ils comprennent le marché mondial international et pourquoi tout cela arrive”, a-t-il déclaré.

«Cela nous arrive depuis des années et nous sommes dans une position pourrie pour y faire face.

“Cela nécessite une diplomatie internationale de premier ordre, des opérations avec des amis partageant les mêmes idées à travers le monde et un renforcement de l’Asie à nos côtés.

« Nous avons ignoré le Commonwealth et nous avons ignoré nos amis, donc ils ne sont pas du bon côté. Ce sont d’énormes initiatives diplomatiques qui auraient dû être prises. La diplomatie, à mon avis, est profondément endormie.“