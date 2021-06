Le secrétaire à l’Éducation dénonce les écoles qui ferment «beaucoup trop tôt» dans la journée

Le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, a critiqué les écoles qui, selon lui, fermaient « beaucoup trop tôt » dans la journée quelques semaines seulement après que les ministres ont dévoilé un programme de rattrapage Covid qui n’incluait pas l’extension des heures des élèves.

M. Williamson a frappé les écoles secondaires qui, selon lui, terminaient à 14 h 45 ou même plus tôt.

Le secrétaire à l’Éducation a également laissé entendre que son département pourrait réprimer cette pratique, affirmant qu’il ne voulait pas qu’elle « continue ».

Ses commentaires interviennent quelques semaines seulement après que le tsar de l’éducation du gouvernement a démissionné pour protester contre un plan visant à aider les étudiants à récupérer ce qu’ils ont perdu pendant la pandémie, car il n’est pas allé assez loin.

Sir Kevan aurait demandé que 15 milliards de livres sterling soient dépensés pour le programme. Au lieu de cela, les ministres n’ont annoncé qu’une fraction de ce budget.

Sir Kevan aurait également demandé 100 heures d’enseignement supplémentaires par élève, notamment pour le sport, la musique et les arts. Une journée d’école plus longue n’a pas été incluse dans le plan, bien que les ministres aient déclaré qu’ils continueraient à se pencher sur la question.

M. Williamson a déclaré aujourd’hui au comité de l’éducation des Communes: « Nous avons, malheureusement, un certain nombre d’écoles qui terminent trop tôt à mon avis et je ne veux pas que cela continue. »

Historiquement, il y avait eu « très peu d’informations publiées » sur la question, a-t-il dit, mais plus de travail était en cours pour « accumuler beaucoup plus de preuves » sur les avantages d’une journée d’école plus longue.

Il a dit qu’il était « très préoccupé » par la fermeture des écoles secondaires à 14h45 ou 15h ou même plus tôt.

Il a ajouté: « En moyenne, les écoles secondaires sont ouvertes aussi longtemps que les écoles primaires. Mais dans l’environnement post-16, le temps moyen passé diminue en fait.

« Nous sommes le seul pays d’Europe où vous voyez cette différence et je pense que cela présente en fait des inquiétudes et des inquiétudes. »

Il a également déclaré que les dirigeants universitaires devraient se poser des « questions très approfondies » si certains de leurs cours n’étaient pas « ouvraient des portes » vers l’emploi pour les étudiants.