Le secrétaire à l’Éducation défend les vacances en Espagne alors que la crise concrète se déroule

La secrétaire à l’Éducation, Gillian Keegan, a défendu les vacances en famille en Espagne alors que se déroulait la crise concrète qui frappait les écoles.

La ministre a déclaré lundi qu’elle avait « toujours travaillé à distance » et qu’elle avait continué à présider une équipe d’intervention lorsqu’elle se trouvait sur le continent pour l’anniversaire de son père.

Aides avait admis qu’elle se trouvait en Espagne entre le 25 août et jeudi, lorsque la fermeture de plus de 100 écoles a été ordonnée.

La secrétaire à l’Éducation a déclaré lundi qu’elle avait « toujours travaillé à distance » (via REUTERS)

Ses vacances sont apparues alors que Mme Keegan était sous pression après avoir été prise au micro, suggérant que « tout le monde s’est assis sur le cul et n’a rien fait » alors qu’elle abordait la crise.

Les ministres ont déclaré qu’ils agissaient après avoir reçu au cours de l’été de nouvelles preuves concernant le béton cellulaire renforcé autoclavé (Raac).

Mme Keegan a déclaré que le voyage en Espagne – où elle posséderait apparemment une propriété à Madrid et à Marbella – était sa première opportunité de partir en vacances cet été après avoir affronté des enseignants en grève, ainsi que des résultats au GCSE et au A-level.

Elle a déclaré au Sky’s Politics Hub : « Je ne m’attends pas à ce que quiconque se sente désolé pour moi, je ne ressens certainement pas cette ambiance de votre part. Mais ce que j’avais prévu, c’était de partir en vacances ce jour-là pour l’anniversaire de mon père. C’était une fête de famille et nous y sommes allés.

La ministre a déclaré qu’elle présidait « chaque jour » une équipe d’intervention depuis l’Espagne malgré les vacances.

Elle a déclaré qu’elle avait « toujours travaillé à distance » tout au long de sa carrière, dans les affaires avant de devenir députée, et a déclaré qu’elle prévoyait de revenir si les enquêtes soulevaient des inquiétudes.

« Je suis revenue tout de suite – en fait, j’ai dû attendre une journée à cause du problème du contrôle aérien », a-t-elle ajouté.

Les fermetures totales ou partielles de 104 écoles et collèges en Angleterre à cause de Raac ont été annoncées dans un communiqué de presse jeudi après-midi.

Mme Keegan, selon ses collaborateurs, se trouvait dans son département pour superviser la publication des directives ce jour-là avant de parler aux radiodiffuseurs dans la soirée.

Un porte-parole du ministère de l’Éducation a déclaré : « Tout au long de cet été, le secrétaire à l’Éducation a fait avancer les priorités de ce gouvernement, en mettant fin aux grèves dans les écoles, en annonçant 15 nouvelles écoles gratuites et sept nouvelles écoles Send (besoins éducatifs spéciaux et handicaps), ainsi que ainsi que de superviser le retour à la notation pré-pandémique pour les résultats du GCSE, du A-level et du VTQ.

Travaux correctifs en cours à l’école primaire Mayflower de Leicester, touchée par la RAAC (PENNSYLVANIE)

« Le secrétaire à l’Éducation a pris la décision prudente et proactive de modifier les directives concernant Raac et a présidé cette semaine des appels opérationnels quotidiens avec les ministres et les hauts fonctionnaires du ministère et virtuellement. »

Dans une interview de suivi, Mme Keegan s’est excusée pour son « langage choisi » et a déclaré qu’il s’agissait d’une « remarque spontanée ».

Les commentaires de la ministre sont intervenus à la fin d’une interview avec Daniel Hewitt d’ITV dans laquelle elle a déclaré qu’il avait « fait pression sur moi assez fort » et a affirmé qu’il « faisait comme si tout était de ma faute ».

Dans ses excuses, la secrétaire à l’Éducation a refusé de dire qui, selon elle, était « assis sur les fesses ».

Mme Keegan a déclaré : « Je ne parlais pas vraiment de personne en particulier. C’était une remarque spontanée après la fin de l’interview, ou apparemment après la fin de celle-ci.

Une section enregistrée à l’intérieur de l’école primaire Parks à Leicester (Jacob King/PA) (Fil PA)

« Je voudrais m’excuser pour mon choix de langage, c’était inutile. »

Elle a indiqué qu’elle était frustrée par ceux qui n’avaient pas répondu aux questionnaires demandant si les écoles disposaient du dangereux béton cellulaire.

Dans son entretien de suivi, Mme Keegan a déclaré : « C’est frustrant parce que nous faisons tout maintenant pour prendre une position de leader et être aux avant-postes, pour mettre en place tout le soutien dont les organismes et les écoles responsables ont besoin.

« C’est également frustrant que nous ayons des questionnaires qui ne sont toujours pas là, nous les avons poursuivis et poursuivis, nous leur avons encore écrit aujourd’hui pour vous dire que vous devez recevoir vos questionnaires d’ici la fin de la semaine. »

Lorsqu’on lui a demandé si elle était frustrée par les conseils, son prédécesseur en tant que secrétaire à l’Éducation ou le Premier ministre Rishi Sunak, Mme Keegan a répondu : « Non, ce n’est pas le cas, ce n’est personne en particulier. »

Mais en visant M. Hewitt, lauréat d’un prix ITV, elle a déclaré: « En fait, c’était l’intervieweur, parce que l’intervieweur prétendait que tout était de ma faute, et c’est ce que je disais, est-ce qu’il vous arrive d’aller dans ces interviews où quelqu’un a jamais dit n’importe quoi sauf « vous venez de faire un travail épouvantable ».