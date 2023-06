Le secrétaire à l’éducation déclare que les enfants qui s’identifient comme des chats « n’ont aucun sens »

Le secrétaire à l’éducation a déclaré que les enfants s’identifiant comme des chats « n’ont aucun sens ».

Gillian Keegan a ajouté que les élèves prétendant être des animaux sont « évidemment idiots ».

Gillian Keegan a déclaré que les enfants qui choisissent de s’identifier comme des animaux sont « idiots » Crédit : Getty

Elle faisait ses premières remarques publiques dans la rangée de l’école – et a déclaré au Sun que les directives trans qui seront bientôt publiées indiqueraient clairement «ce qu’il convient» de dire aux enseignants.

Cela est venu après qu’un enseignant de l’école secondaire Rye College dans l’East Sussex a réprimandé un élève pour avoir remis en question la prétention d’un camarade de classe à s’identifier comme un félin.

Mme Keegan a déclaré: «Je veux dire, évidemment, c’est idiot.

« Cela n’a tout simplement aucun sens. »

Elle a lancé une enquête sur ce qui s’est passé après un enregistrement secret de l’enseignant qualifiant les opinions de genre de l’élève de « méprisables ».

L’école a depuis insisté pour qu’aucun élève ne s’identifie comme un chat ou tout autre animal.

Mais le ministre de l’Égalité, Kemi Badenoch, a demandé hier à l’Ofsted d’y effectuer une «inspection éclair».

Nous avons révélé cette semaine que les directives à venir interdiront aux enseignants de reconnaître les transitions sans le consentement des parents.

Dans son entretien avec The Sun lors de la conférence Skills For Growth à Londres, Mme Keegan a ajouté: «Le consentement parental est absolument essentiel, et aussi pour s’assurer que les choses sont adaptées à l’âge et ne sont pas des faits contestés – s’identifier comme un animal, ce n’est pas une chose. »