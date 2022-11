Le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, ordonne la répression des rôles de diversité «réveillés» engloutissant de l’argent dans le NHS

STEVE Barclay ordonne une répression des emplois liés à la diversité dans le NHS au milieu d’une fureur croissante “le tic-tac des cases réveillées” coûte des millions aux contribuables.

Le nouveau secrétaire à la Santé est alarmé par le «coût en spirale» des emplois à un moment où le NHS est massivement surchargé.

Secrétaire à la santé Steve Barclay, arrive à Downing Street, Westminster, Londres Crédit : PA

Plus tôt cette semaine, il a été révélé que plus de 700 000 £ étaient dépensés pour des emplois liés à la diversité dans le NHS en un seul mois.

M. Barclay prévoit un examen imminent de cette armée pléthorique de cadres intermédiaires, peut révéler The Sun on Sunday.

Une source de Whitehall a déclaré: «Steve est très préoccupé par la spirale du coût de ces emplois. Les chiffres deviennent clairement incontrôlables.

«Les patients veulent que chaque centime de l’argent du NHS soit consacré à la réparation du service, et non à l’augmentation de la masse salariale de la direction et à l’augmentation du fardeau des cases à cocher réveillées.

« Nous devons vérifier si nous luttons contre les inégalités dans les soins de santé de la manière la plus efficace. Les ministres examineront ces dépenses de toute urgence.

Un rapport de choc publié plus tôt cette semaine a révélé que 16 emplois pour la diversité du NHS avaient été annoncés rien qu’en octobre.

Cela a coûté 713 328 £ en salaires annuels.

Parmi eux, un rôle de cinq mois en tant que spécialiste de l’égalité, de la diversité et de l’inclusion (EDI) au sein du Black Country Integrated Care Board (ICB).

Il est venu avec un salaire annualisé exceptionnel de 77 274 £.

C’est trois fois plus que ce qu’une infirmière reçoit.

Cela survient alors que le NHS s’efforce de combler un trou noir de financement stupéfiant de 7 milliards de livres sterling causé par la montée en flèche de l’inflation.

Plus tôt cette semaine, la patronne du NHS, Amanda Pritchard, a averti que le service était sous plus de pression maintenant que pendant Covid en raison du manque de liquidités.

Quelque 7 millions de personnes en Angleterre – une personne sur huit – sont sur une liste d’attente du NHS.