Le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, admet que des patients «à risque» meurent inutilement à cause des retards des ambulances

Il y a un “risque matériel” que les patients meurent inutilement à cause des longs retards des ambulances, a admis le secrétaire à la Santé.

Mais Steve Barclay a également annoncé son intention de réduire le nombre d’objectifs du NHS, considéré comme une mesure clé des performances du NHS. Et il a été accusé de colporter “des trucs franchement assez malhonnêtes” alors qu’il défendait les actions du gouvernement sur les services de santé, de la part du chef de l’un des plus grands syndicats du pays.

Pressé de savoir si des personnes mouraient à cause de retards d’ambulance lors de l’émission de dimanche de la BBC avec Laura Kuenssberg, M. Barclay a concédé: “S’il y a un retard dans une ambulance pour se rendre à quelqu’un en termes de besoin non satisfait, alors il s’agit évidemment d’un risque matériel”.

Il a insisté sur le fait que les ministres amélioraient le «flux» de patients, à la suite d’histoires de longs délais d’attente et d’ambulances bloquées pendant des heures à l’extérieur des hôpitaux.

Mais le gouvernement a été critiqué pour avoir annoncé cette semaine que les réformes de la protection sociale longtemps retardées seraient reportées de deux ans.

Matthew Taylor, directeur général de la Confédération NHS, qui représente les gestionnaires des fiducies hospitalières, a déclaré à Sky News que “presque tous les hôpitaux” d’Angleterre, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord “ont des salles remplies de personnes qui pourraient rentrer chez elles, qui devraient rentrer chez elles” , mais il y avait un manque de personnel social pour s’occuper d’eux.

Il a déclaré que le service de santé avait un problème “sur la manière dont nous recrutons, fidélisons et motivons notre personnel”.

Alors que la dispute faisait rage, le ministre de la Santé Will Quince a déclaré qu’il était «à blâmer» pour les décès inutiles dans le NHS.

«En fin de compte, je suis le ministre, je suis à blâmer. Et c’est ma responsabilité. Il est de ma responsabilité de résoudre ce problème », a-t-il déclaré à Times Radio.

“Quiconque meurt prématurément ou inutilement en attendant une ambulance, je le prends extrêmement au sérieux et je suis de tout coeur avec lui, ainsi qu’avec sa famille.”

La moitié de toutes les fiducies du NHS sont responsables de 90% des problèmes liés à la décharge, a-t-il déclaré.

Gary Smith, le secrétaire général du syndicat GMB, a qualifié M. Barclay de “trompé” par la nécessité de financer le NHS et les services de soins.

“Pourquoi n’ont-ils pas taxé les non-doms, pourquoi n’ont-ils pas taxé les personnes les plus riches de ce pays avec les épaules les plus larges qui ne paient aucun impôt, qu’ont-ils fait des bonus des banquiers?” Il a demandé.

«Le gouvernement conservateur a pris des décisions idéologiques pendant plus d’une décennie concernant la réduction des services et c’est ce qui a laissé les services à genoux et ce n’est pas une hyperbole – nos maisons de soins ont été transformées en morgues pendant la pandémie en raison de la mauvaise gestion et des coupures.

“Des gens meurent à cause des coupures de services, donc je trouve cette interview tout à fait malhonnête et franchement, le ministre se fait des illusions.”

Le mois dernier, un entretien avec le secrétaire à la santé a été interrompu par une femme qui l’a accusé de “ne rien faire” concernant les attentes des ambulances.

Les derniers chiffres du NHS montrent des attentes moyennes de plus d’une heure pour les victimes de crises cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux le mois dernier. Des documents publiés parallèlement à la déclaration d’automne de cette semaine engagent le NHS à améliorer certains objectifs de performance, notamment en réduisant de moitié les temps d’attente moyens en ambulance pour ces patients.