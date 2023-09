Le secrétaire à la Santé soutient la règle de Martha donnant droit à un deuxième avis médical

Inscrivez-vous à notre courriel gratuit Visez santé pour recevoir une analyse exclusive de la semaine en santé Recevez gratuitement notre courriel Visez santé

Le gouvernement a soutenu le régime de Martha, une campagne visant à donner aux familles et aux patients le droit à une deuxième évaluation s’ils estiment que leurs préoccupations ne sont pas prises au sérieux.

Le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, a déclaré que les ministres étaient « déterminés » à mettre en œuvre la règle, insistant sur le fait que ses arguments étaient « convaincants ».

Martha Mills est décédée des suites d’une septicémie alors qu’elle était sous la garde du King’s College Hospital NHS Foundation Trust, dans le sud de Londres.

Un coroner a jugé l’année dernière que la jeune fille de 13 ans aurait très probablement survécu si les médecins avaient identifié les signes avant-coureurs et l’avaient transférée plus tôt aux soins intensifs.

Martha était soignée au King’s après avoir subi une blessure au pancréas suite à une chute de vélo alors qu’elle était en vacances en famille au Pays de Galles. King’s est un centre national de référence spécialisé pour les enfants souffrant de problèmes pancréatiques.

La mère de Martha, Merope Mills, rédactrice au Guardian, a déclaré qu’elle et son mari, Paul Laity, avaient fait part à plusieurs reprises de leurs inquiétudes concernant la détérioration de la santé de Martha, mais que celles-ci n’avaient pas été suivies d’effet.

À un moment donné, Martha a commencé à saigner abondamment à travers un tube inséré dans le haut de son bras et à travers un tube de drainage.

Elle a également développé une éruption cutanée, sa mère faisant part de ses inquiétudes au personnel quant au fait que Martha pourrait souffrir d’un choc septique pendant un week-end férié.

Le couple a depuis demandé que la règle de Martha donne aux patients, aux familles et aux soignants la possibilité de demander facilement un deuxième avis à un médecin-chef du même hôpital en cas de suspicion de détérioration ou de problème grave.

M. Barclay a pris la décision après une réunion avec Mme Mills mercredi et a déclaré que les arguments qu’elle avait présentés étaient « convaincants ».

« Pour tous ceux qui l’ont entendu, c’est une affaire absolument déchirante », a-t-il déclaré au BBC.

M. Barclay a déclaré : « Je suis déterminé à veiller à en tirer les leçons et je suis très désireux d’apprendre des meilleures pratiques internationales. »

M. Barclay a déclaré qu’il existe des « leçons internationales », notamment de la règle de Ryan en Australie, qui donne aux patients une ligne directe vers un deuxième avis.

« Et je souhaite particulièrement accorder beaucoup plus de crédit à la voix des patients », a déclaré M. Barclay.

Il a ajouté : « Je pense qu’un élément clé de cette mesure consiste à garantir que les patients se sentent entendus et puissent obtenir un deuxième avis. » M. Barclay donne la priorité à son introduction et est prêt à allouer des fonds à cette initiative, a-t-il indiqué, même si l’on ne sait pas quand elle sera mise en œuvre.

Mme Mills a salué la décision du gouvernement et a déclaré qu’elle espérait que la règle « redonnerait un certain pouvoir aux patients et éviterait des décès inutiles ».

Auparavant, décrivant ce qui est arrivé à sa fille, Mme Mills a déclaré : « À l’hôpital King’s College, aucun consultant n’était présent après la visite des services pendant le week-end lorsque l’état de Martha s’est détérioré, et donc lorsque j’ai eu des doutes sur les soins de Martha, je n’avais personne. vers qui se tourner.

« J’ai fait part de mes inquiétudes à un jeune médecin lorsqu’il a mal diagnostiqué son éruption cutanée, mais il m’a ignoré ; l’interroger davantage aurait impliqué une confrontation.

« J’ai parlé à une infirmière, mais elle m’a dit de faire confiance aux médecins. Je n’avais ni la langue ni les connaissances nécessaires pour demander un examen en soins intensifs.

« J’avais été « géré », je n’avais pas été écouté et je me sentais impuissant.

« Un expert national en sepsis travaillait juste au bout du couloir dans une unité de soins intensifs pédiatriques (soins intensifs) : s’il l’avait vue après un examen, nous savons que son traitement aurait été complètement différent.

« Si un système d’escalade pour les patients et leurs familles tel que la règle de Martha avait existé – et avait été clairement annoncé dans l’hôpital avec des affiches et des autocollants – je suis sûr que je l’aurais utilisé et cela aurait très bien pu sauver la vie de Martha.

« Là où de tels systèmes existent, ils sont utilisés de manière appropriée et efficace – c’est pourquoi nous aimerions voir la règle de Martha introduite dans le NHS. »