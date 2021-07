Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, s’excuse d’avoir suggéré que les Britanniques ne devraient pas « se recroqueviller » contre Covid

SAJID Javid s’est excusé après avoir dit que les gens ne devraient plus « se recroqueviller » contre Covid.

Le secrétaire à la Santé a fait ces commentaires dans un tweet annonçant qu’il s’était « complètement rétabli » du virus, une semaine après avoir été testé positif.

i-Images

Les excuses de Sajid Javid font suite aux réactions des familles endeuillées et des députés de l’opposition[/caption]

Le parti travailliste lui a reproché d’avoir déprécié ceux qui suivaient les règles, tandis qu’un fondateur d’un groupe de victimes a déclaré que ses commentaires étaient « profondément insensibles ».

M. Javid a déclaré: «J’exprimais ma gratitude pour le fait que les vaccins nous aident à lutter en tant que société, mais c’était un mauvais choix de mot et je m’excuse sincèrement.

« Comme beaucoup, j’ai perdu des êtres chers à cause de ce terrible virus et je ne minimiserais jamais son impact. »

Samedi, il avait écrit qu’il s’était rétabli après avoir été testé positif au Covid, après avoir souffert de symptômes bénins.

C’était un mauvais choix de mot et je m’excuse sincèrement

Secrétaire à la Santé Sajid Javid

M. Javid a tweeté: « S’il vous plaît – si vous ne l’avez pas encore fait – obtenez votre jab, alors que nous apprenons à vivre avec, plutôt que de nous recroqueviller, ce virus. »

Mais cela a suscité des critiques selon lesquelles il manquait de respect à ceux qui sont morts de la maladie en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord.

Angela Rayner, chef adjointe du Parti travailliste, était l’un des nombreux législateurs des partis d’opposition et des personnes qui avaient perdu des membres de leur famille à cause de la pandémie à critiquer son utilisation de l’expression « se recroqueviller contre ».

« 127 000 personnes sont mortes de ce virus, dont des dizaines de milliers seraient encore là sans les échecs catastrophiques de votre gouvernement », a-t-elle déclaré sur Twitter.

« Alors, comment oses-tu dénigrer les gens.

Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

La députée travailliste Yvette Cooper a déclaré : « 129 000 personnes décédées ne se sont pas recroquevillées, elles se sont battues pour leur vie. »

Le groupe Covid-19 Bereved Families for Justice, qui a critiqué le tweet initial de Sajid Javid comme « profondément insensible », a déclaré que le secrétaire à la Santé avait eu raison de s’excuser.

Le groupe a également répété une demande antérieure à M. Javid de marcher avec lui sur le mur commémoratif national de Covid « pour comprendre la blessure et l’insulte que son mauvais choix de mots reste encore ».

Le nouveau secrétaire à la Santé, qui a remplacé Matt Hancock qui a démissionné pour avoir enfreint les règles de Covid en embrassant un assistant, est fortement favorable à la levée des restrictions sur les coronavirus.

La plupart des règles juridiques restantes en Angleterre ont été supprimées lundi dernier.





Au total, 31 795 cas ont été signalés au Royaume-Uni samedi.

Il s’agit d’une baisse de 41 % par rapport à la semaine dernière.

Plus de 46 millions de personnes ont maintenant reçu leur premier jab et plus de 36 millions de personnes ont eu le deuxième, selon les données de Public Health England (PHE).