Matt Hancock a retroussé ses manches aujourd’hui pour poser pour une série de photos sévères avant d’annoncer la dernière série de bordures à la frontière introduites pour aider la Grande-Bretagne à combattre la crise de Covid-19.

Le secrétaire à la Santé a pris une feuille du livre de Rishi Sunak alors qu’il était vu en train de prendre plusieurs poses à l’intérieur de la base du ministère de la Santé, de s’appuyer sur le dossier de sa chaise, de plier les bras et de regarder intensément un écran.

Dans d’autres images, il est représenté posé contre une fenêtre, les bras croisés et semblant perplexe lors d’un appel téléphonique – l’horizon de Londres vu dans la fenêtre du sol au plafond à côté de lui.

Il traverse ensuite la pièce en retroussant ses manches alors qu’il travaille à peaufiner sa déclaration sur les Communes, le secrétaire à la Santé étant vu plus tard quitter le bâtiment dans un masque « Protégez le NHS » avec un dossier de documents rouge sous le bras.

Les images, capturées par le photographe indépendant Simon Dawson et rappelant celles prises avant le plan d’économie d’hiver du chancelier en septembre, ont été publiées par Downing Street à la suite de l’annonce de mesures frontalières plus strictes cet après-midi.

Le secrétaire à la Santé a déclaré aujourd’hui qu’il ne s’était « pas excusé » pour les mesures sévères, avertissant que la protection du Royaume-Uni contre les variantes de souches de Covid qui pourraient potentiellement échapper aux vaccins était « essentielle à la mission » – et laissant entendre qu’elles pourraient devoir être en place jusqu’à l’automne.

Le secrétaire à la Santé (photo) a été vu en train de prendre plusieurs poses aujourd’hui, de s’appuyer sur le dossier de sa chaise, de croiser les bras et de regarder intensément un écran.

Les images, capturées par le photographe indépendant Simon Dawson et rappelant celles prises avant le plan d’économie d’hiver du chancelier en septembre, ont été publiées par Downing Street à la suite de l’annonce de mesures frontalières plus strictes cet après-midi.

Des mesures ont été prises pour empêcher l’afflux de souches étrangères de Covid-19, comme celles qui ont émergé en Afrique du Sud et au Brésil.

À partir de lundi, les voyageurs de 33 pays à haut risque de la « liste rouge » seront obligés de passer 10 jours dans des « hôtels de quarantaine », et toutes les arrivées doivent être testées négativement trois fois par des tests de coronavirus PCR standard avant d’être autorisées à se déplacer librement. la Grande-Bretagne.

Quiconque ment sur le fait d’avoir été récemment à des endroits sur la liste des interdictions encourra jusqu’à 10 ans de prison, a-t-il déclaré aux députés.

M. Hancock a également déclaré que 4600 chambres avaient maintenant été sécurisées par le gouvernement dans 16 hôtels afin que le système d ‘«hôtel de quarantaine» puisse être opérationnel comme prévu lundi, bien que le ministère de la Santé ait refusé de les nommer.

Tous les arrivants des pays de la « liste rouge » doivent rester dans les chambres pendant 10 jours, au coût de 1750 £ chacun, nourriture et boisson comprises et leur facture de test.

Les arrivées en provenance de dizaines de pays à haut risque figurant sur la «liste rouge» devront être testées négativement 72 heures avant le voyage, puis être à nouveau examinées deux fois, le deuxième et le huitième jour.

Dans d’autres images, il est représenté posé contre une fenêtre, les bras croisés et semblant perplexe lors d’un appel téléphonique – l’horizon de Londres vu dans la fenêtre du sol au plafond à côté de lui

Le secrétaire à la Santé a déclaré aujourd’hui qu’il ne s’était « pas excusé » pour les mesures sévères, avertissant que la protection du Royaume-Uni contre les variantes de souches de Covid qui pourraient potentiellement échapper aux vaccins était « essentielle à la mission » – et laissant entendre qu’elles pourraient devoir être en place jusqu’à l’automne.

À partir de lundi, les voyageurs de 33 pays à haut risque de la « liste rouge » seront obligés de passer 10 jours dans des « hôtels de quarantaine », et toutes les arrivées doivent être testées négativement trois fois par des tests de coronavirus PCR standard avant d’être autorisées à se déplacer librement. la Grande-Bretagne

Le non-respect de la quarantaine de l’hôtel sera passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 10000 £, a déclaré M. Hancock.

Pendant ce temps, tous les autres voyageurs devront également montrer un résultat négatif avant de venir au Royaume-Uni, puis subir deux autres tests tout en s’isolant à la maison ou dans un autre logement privé.

Le gouvernement n’a pas dit combien cela coûterait, bien que généralement il se situe autour de 120 £ par test.

Pendant ce temps, le ministère de la Santé a annoncé 12364 autres cas de coronavirus et 1052 décès au cours des dernières 24 heures alors que la vague hivernale continue de diminuer en raison du verrouillage.

Les deux chiffres ont chuté de plus d’un quart par rapport à la semaine dernière, les infections actuelles ayant baissé de 26,6% par rapport au chiffre de mardi dernier et les décès de 27,4%. Le nombre de patients Covid à l’hôpital a également chuté d’un cinquième en une semaine, avec près de 27 000 lits désormais occupés par des personnes atteintes de Covid.

Des mesures ont été prises pour empêcher l’afflux de souches étrangères de Covid-19, comme celles qui ont émergé en Afrique du Sud et au Brésil. Sur la photo: M. Hancock aujourd’hui

Le secrétaire à la Santé est vu plus tard quitter le bâtiment dans un masque « Protégez le NHS » avec un dossier de documents rouge caché sous son bras

Quiconque ment sur le fait d’avoir été récemment à des endroits sur la liste des interdictions encourra jusqu’à 10 ans de prison, a déclaré aujourd’hui M. Hancock aux députés.

Le DoH a révélé que 356291 autres injections de coronavirus avaient été administrées hier, 12,6 millions de Britanniques ayant maintenant reçu leur première dose. À six jours de la fin, le No10 est à portée de main pour atteindre son objectif d’injecter les 15 millions de personnes les plus vulnérables d’ici le 15 février.

Dans sa déclaration aux Communes de cet après-midi, M. Hancock a été confronté à une série de hauts conservateurs pour savoir quand les restrictions pourraient être atténuées – et si les objectifs étaient déplacés pour assouplir le verrouillage plus large.

L’ancien whip en chef Mark Harper, président du bloc CRG sceptique du lockdown, composé d’environ 70 députés, a exhorté le gouvernement à reconsidérer son approche avec Covid susceptible d’être un problème permanent. «Si le virus continue de muter, le risque sera certainement là pour toujours», a-t-il déclaré.

Sur la photo: Rishi Sunak en septembre, avant d’annoncer son plan d’économie d’hiver pour aider la Grande-Bretagne à se remettre de la pandémie

Le chancelier avait déjà été photographié dans une série de clichés publicitaires publiés par le Trésor pour marquer son plan d’économie d’hiver

Comment les nouvelles règles à la frontière fonctionneront-elles? Matt Hancock a annoncé les détails des mesures frontalières plus strictes aux députés. RÈGLES POUR LES VOYAGEURS DE LA LISTE ROUGE Les gens devront être testés négatifs pour le coronavirus 72 heures avant le départ, en utilisant un kit qui répond aux normes du gouvernement britannique. À leur arrivée, ils seront conduits dans un « hôtel de quarantaine » pour un séjour de 10 jours qui leur laissera une facture de 1750 £ – bien que le gouvernement paie à l’avance. Ils seront à nouveau testés le deuxième et le huitième jour de la quarantaine, les coûts étant inclus dans la charge plus large. RÈGLES POUR LA LISTE NON ROUGE La même exigence pour un résultat de test négatif 72 heures avant le départ s’applique. Une fois au Royaume-Uni, ils doivent s’isoler pendant 10 jours à la maison ou dans un logement privé, les autorités étant en mesure de vérifier qu’ils respectent les règles. Les tests seront requis les jours deux et huit de l’isolement et devront être réservés via un portail gouvernemental avant le voyage. Le portail sera lancé jeudi. Les coûts ne sont pas encore connus, mais les tests PCR coûtent généralement environ 120 £ à la fois. On pense que beaucoup de gens opteront pour le programme de test et de libération – ce qui signifie qu’ils peuvent échapper aux restrictions après avoir été testés négatifs au cinquième jour. Cependant, M. Hancock a suggéré qu’ils seront toujours tenus de passer des tests le deuxième et le huitième jour – ce qui signifie qu’ils pourraient être examinés quatre fois au total.

Le député conservateur Craig Mackinlay a déclaré à MailOnline qu’il était sceptique quant à la répression des frontières et qu’elle pourrait faire « plus de dégâts qu’elle ne tente de résoudre ».

Il a ajouté: « Tout cela essayant d’empêcher les choses d’entrer, je pense que nous sommes franchement bien au-delà de cela. Le virus fait ses propres choses, peu importe où il se trouve.

« Je pense que c’est un peu abstrait de dire que c’est uniquement sud-africain et que si nous fermons la frontière avec l’Afrique du Sud, cela n’entrera pas.

«Ces choses vont muter… peu importe où elles se trouvent, dans n’importe quelle population du monde. Je ne suis pas sûr que cela ne fasse pas plus de dégâts que ce qu’il essaie de résoudre.

Paul Charles, directeur général de la société de conseil en voyages PC Agency, a déclaré que le gouvernement devait signaler que les restrictions seraient diluées à partir de début avril pour que les voyages puissent se rétablir.

Il a déclaré: «Le gouvernement doit signaler que ces restrictions plus strictes seront diluées à partir du début du mois d’avril, permettant aux voyages de se redresser.

«Sinon, l’énorme baisse du nombre de voyageurs et du nombre de vols poussera le secteur au-dessus d’une falaise, avec pour conséquence des centaines de milliers de pertes d’emplois et de faillites d’entreprises.

Il a ajouté: « Les perspectives peuvent sembler troubles pour le moment, alors que le gouvernement resserre les restrictions pour ceux qui entrent au Royaume-Uni.

« Mais, lorsque les taux d’infection et de mortalité sont beaucoup plus faibles et que le NHS n’est pas sous pression en raison de la prise d’effet des vaccins, il n’y a aucune raison pour que de telles mesures soient en place. »

Cela est venu lorsque l’un des chefs des vaccins d’Oxford, le professeur Andrew Pollard, a déclaré aujourd’hui que la variante sud-africaine n’était pas une « raison d’être alarmée » et que les jabs devraient travailler pour prévenir les hospitalisations et les décès et réduire la maladie à « renifler ».

Boris Johnson doit dévoiler sa « feuille de route » pour faciliter le verrouillage dans la semaine du 22 février, date à laquelle les quatre groupes les plus vulnérables devraient avoir reçu des doses de vaccin.

Les écoles devraient être les premières choses à revenir à partir du 8 mars, mais les préoccupations concernant les souches mutantes ont déclenché des avertissements de la part des scientifiques selon lesquels toute relaxation doit être plus lente.