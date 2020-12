L’approbation accélérée par la Grande-Bretagne du vaccin Covid signifie que les restrictions pourraient être assouplies avant la fin du mois de mars, a déclaré Matt Hancock hier soir.

Le secrétaire à la Santé a déclaré qu’il « avait hâte d’abolir complètement ce système à plusieurs niveaux » et que le pays « revienne à la vie par le respect mutuel et la responsabilité personnelle, et non par les lois fixées au Parlement ».

Ses commentaires surprendront de nombreux députés étant donné la réputation de M. Hancock comme l’une des principales « colombes de verrouillage » du Cabinet en faveur des mesures les plus strictes possibles pour freiner la propagation du virus.

Plus tôt cette année, il a même déclaré qu’il était prêt à dénoncer un voisin enfreignant les règles d’auto-isolement.

Mais dans une interview accordée au Sunday Telegraph, il a signalé que le déploiement du vaccin pourrait bientôt supprimer de nombreuses mesures anti-Covid.

Lorsqu’on lui a demandé si le début de l’administration du vaccin aux Britanniques cette semaine pourrait entraîner une fin plus rapide des restrictions au cours des trois premiers mois de l’année prochaine, M. Hancock a répondu: « Oui, ce sera le cas ».

Il a également déclaré: « Il ne fait aucun doute que le fait de se faire vacciner tôt … amènera le moment où nous pourrons nous débarrasser de ces restrictions foudroyées, mais d’ici là, nous devons les suivre. L’aide est en cours.’

Les premières vaccinations ont été expédiées dans 50 sites à travers le Royaume-Uni ce week-end avant la première vaccination dans les quatre pays du Royaume-Uni mardi, lors de ce que M. Hancock appelle le « jour V ».

Le secrétaire à la Santé a déclaré que des millions de doses de vaccin de Pfizer seraient au Royaume-Uni avant la fin de l’année, tandis qu’un deuxième vaccin de l’Université d’Oxford et de la société pharmaceutique AstraZeneca pourrait obtenir l’approbation du régulateur britannique avant Noël.

Le gouvernement vise désormais à vacciner plus de la moitié des personnes vulnérables du Royaume-Uni d’ici la fin du mois de février.

M. Hancock a ajouté que le programme de vaccination de masse impliquera également une campagne de publicité gouvernementale à grande échelle, dirigée par des célébrités et d’autres voix de confiance, et lancée avant Noël.