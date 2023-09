Le restaurant DIVA Steve Barclay est en ébullition – parce qu’il n’y a pas de soupe ni de pâtes décentes dans sa cantine de travail.

Le secrétaire à la Santé a exigé la meilleure bouffe lorsque son département gouvernemental réorganise sa cuisine.

Le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, a exigé la meilleure nourriture dans sa cantine de travail lorsqu’il discutait de la rénovation de son bureau avec les designers chics de Bon Collective. Crédit : Alamy

Il a fait les demandes de nourriture en discutant de la rénovation du bureau avec les designers chics de Bon Collective.

Les travaillistes ont promis ce soir de faire passer « les patients avant le pesto ».

Selon le procès-verbal de la réunion de février – obtenu par The Sun – M. Barclay a déclaré : « Le rez-de-chaussée devrait être amélioré pour offrir une entrée et un espace de cantine accueillants et attrayants pour le personnel, avec des offres de soupes et de pâtes de qualité supérieure ainsi qu’un café de qualité. .»

Le ministre souhaitait également une « zone de pause café pour tout le personnel », une « suite médiatique » et deux salles de réunion pour accueillir des responsables étrangers.

Il a également donné la priorité au cinquième étage en tant que « centre de contrôle » doté d’installations permettant d’exécuter « de courts « sprints de projet » sur un résultat clé, tel que les performances en matière de diagnostic du cancer ».

Les travaillistes ont critiqué M. Barclay pour avoir passé du temps à demander une meilleure nourriture plutôt que de remettre les hôpitaux à niveau.

Le secrétaire fantôme à la Santé, Wes Streeting, a déclaré : « Soupy Steve ne respecte pas sa date de péremption, tout comme les hôpitaux en ruine qu’il s’attend à ce que les patients utilisent.

« Il devrait se concentrer sur la réduction des listes d’attente record du NHS. Le travail fera passer les patients avant le pesto.

Une source conservatrice a répliqué : « Si les travaillistes veulent vraiment réduire les listes d’attente, ils devraient commencer au Pays de Galles, où, sous le gouvernement travailliste gallois, les patients sont plus de 600 fois plus susceptibles d’attendre plus de deux ans pour obtenir un traitement qu’en Angleterre. »

Un porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré ce soir : « La réduction des listes d’attente est l’une des principales priorités du gouvernement – ​​nous avons pratiquement éliminé les attentes de 18 mois et prenons des mesures immédiates pour réduire les longues attentes.

« Cela n’est pas incompatible avec l’amélioration des installations pour le personnel du Département et l’amélioration de l’accès à des options de repas sains. »