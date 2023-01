Le secrétaire à la santé de Chandigarh est félicité pour avoir pratiqué la RCR et sauvé la vie d’un homme

Le secrétaire à la santé de Chandigarh, Yashpal Garg, est salué sur Internet pour avoir sauvé la vie d’un homme en pratiquant la réanimation cardiorespiratoire (RCP) pendant environ une minute. Cela s’est produit après que l’homme s’est effondré alors qu’il visitait son bureau. Une vidéo de l’incident fait actuellement le tour des réseaux sociaux. Téléchargée par la présidente de la Commission des femmes de Delhi, Swati Maliwal, la vidéo montre la secrétaire à la santé en train de pratiquer la RCR.

“Quand un homme a eu une crise cardiaque, le secrétaire à la Santé de Chandigarh, IAS @Garg_Yashpal ji, a immédiatement pratiqué la RCR et a sauvé la vie de cet homme. Plus son travail est apprécié, moins il l’est. Des vies peuvent être sauvées d’une crise cardiaque. Tout le monde devrait apprendre la RCR”, lit-on dans la légende.

L’homme s’est effondré suite à une crise cardiaque présumée. Reconnu sous le nom de Janak Lal, il réside dans le secteur 41 de Chandigarh et se trouvait au bureau du Chandigarh Housing Board (CHB) dans le cadre d’une violation de la construction.

Pendant ce temps, plus tôt, un homme de Bengaluru s’est évanoui dans un magasin IKEA à Bengaluru et a été réanimé grâce aux efforts d’un médecin qui s’y trouvait. Une vidéo de l’incident est devenue virale sur Twitter après que le fils du médecin l’a partagée et les gens ont exprimé leur admiration pour le médecin dont les efforts dévoués ont aidé à faire revivre l’homme. Le médecin pouvait être vu en train d’effectuer des compressions thoraciques sur l’homme tandis que les employés du magasin IKEA aidaient à soutenir l’homme.

« Mon père a sauvé une vie. Il se trouve que nous sommes à IKEA Bangalore où quelqu’un a eu une attaque et n’avait pas de pouls. Papa a travaillé sur lui pendant plus de 10 minutes et l’a réanimé. Un gars chanceux qu’un chirurgien orthopédiste qualifié fasse ses courses dans la voie d’à côté. Les médecins sont une bénédiction. Respect !!!”, a écrit Rohit Dak, qui a partagé la vidéo. “La RCR devrait être rendue obligatoire dans les écoles. Que Dieu bénisse ce médecin pour avoir sauvé une vie”, a écrit un utilisateur de Twitter. “Encore un autre aperçu d’un acte noble d’une profession noble”, a écrit un autre. “Les gens comme lui sont de vrais héros. Salut”, a tweeté un autre utilisateur. “Une aide extraordinaire au bon moment”, a déclaré un autre.

