Le secrétaire à la santé de Chandigarh appelé par des médecins pour avoir pratiqué la RCR sur “Awake Man”

Récemment, une vidéo du secrétaire à la santé de Chandigarh, Yashpal Garg, donnant une réanimation cardiorespiratoire (RCP) à une personne inconsciente est devenue virale sur Internet. La vidéo, initialement saluée par les internautes sur les réseaux sociaux, est désormais relayée par plusieurs médecins. L’incident s’est produit lorsque l’homme s’est effondré alors qu’il se rendait au bureau de l’officier de l’IAS. L’homme s’est effondré suite à une crise cardiaque présumée. Reconnu sous le nom de Janak Lal, il réside dans le secteur 41 de Chandigarh et se trouvait au bureau du Chandigarh Housing Board (CHB) dans le cadre d’une violation de la construction.

Le Dr Swaiman Singh Pakhoke, président de la 5 Rivers Heart Association, Medical Doctor-MayoClinic, s’est rendu sur Instagram et a expliqué pourquoi le processus de RCR aurait pu être nocif. Il a mis en ligne la vidéo en écrivant: «L’Inde devient le premier pays à approuver la RCR pour la syncope après que le secrétaire à la santé de Chandigarh n’a pas réussi à tuer un homme vivant avec ses compressions thoraciques. Cette vidéo est un exemple parfait de ce qui ne va pas avec le système éducatif et de santé de l’Inde. PS N’effectuez pas de RCR pour la syncope.”

La syncope peut être expliquée comme un terme médical désignant l’évanouissement. Voici le poste :

“On ne peut pas nier qu’il y a des médecins brillants en Inde d’un côté mais de l’autre côté, il n’y a aucun contrôle sur les fautes professionnelles. Ils ne trouvent pas important de renforcer les cours de RCR tous les 6 mois ou tous les ans. Il ne faut pas le nier, de nombreux médecins dans les hôpitaux civils ne savent même pas comment pratiquer la RCR », a commenté un utilisateur d’Instagram. Une autre personne a écrit : « C’est faux sur tant de comptes. RCR sur chaise ??? aller à l’école de médecine et suivre une formation en RCR.”

Plusieurs personnes se sont également rendues sur Twitter et ont exprimé leur inquiétude.

Ce n’est pas la bonne façon de pratiquer la RCR, il aurait pu le blesser gravement de cette façon. — Sourav Roy (@souravroy860) 20 janvier 2023

Bon travail! Mais la personne doit s’allonger sur une surface dure et plane lors de la RCR.— सौरभ (@SaurabhBG) 19 janvier 2023

La façon dont la RCR est administrée ici est erronée. Le patient aurait dû être allongé sur une surface plane avec la RCR donnant la personne directement sur son dessus comme perpendiculaire.— Patriot (@ATruesec) 19 janvier 2023

Pendant ce temps, plus tôt, un homme de Bengaluru s’est évanoui dans un magasin IKEA à Bengaluru et a été réanimé grâce aux efforts d’un médecin qui s’y trouvait. Une vidéo de l’incident est devenue virale sur Twitter après que le fils du médecin l’a partagée et les gens ont exprimé leur admiration pour le médecin dont les efforts dévoués ont aidé à faire revivre l’homme. Le médecin pouvait être vu en train d’effectuer des compressions thoraciques sur l’homme tandis que les employés du magasin IKEA aidaient à soutenir l’homme.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici