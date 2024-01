Le secrétaire à la Santé, Becerra, défend les directives du CDC sur l’isolement du COVID que la Californie a raccourcies

Le secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux, Xavier Becerra, s’adresse aux membres du Mercury News dans les bureaux du journal au centre-ville de San Jose, en Californie, le lundi 29 janvier 2024. (Nhat V. Meyer/Bay Area News Group)

Le secrétaire américain à la Santé, Xavier Becerra, a défendu lundi les directives fédérales d’isolement du COVID dont la Californie a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’elle s’écartait pour raccourcir la durée pendant laquelle les personnes testées positives devraient rester à la maison – un changement qui jusqu’à présent n’a pas conduit à un nouveau pic de cas. .

Au début du mois, les autorités californiennes ont réduit la période d’isolement recommandée après un test positif au COVID-19 de cinq jours à un jour, soit 24 heures sans fièvre.

Mais le Les Centers for Disease Control and Prevention continuent de recommander que les personnes testées positives au COVID-19 s’isolent pendant cinq jours.

“Les informations du CDC sont à titre indicatif, elles ne sont pas obligatoires, c’est le meilleur jugement des experts qui ont examiné les preuves et les données sur ce que fait le COVID”, a déclaré Becerra, secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, dans une interview lundi avec le Bay Area News Group lors d’un arrêt à San Jose.

« Les États l’adoptent parfois complètement, mais souvent ils ne le font pas », a déclaré Becerra. « Les États gèrent leurs systèmes de santé, pas nous. … C’est à eux de décider quoi faire pour leur peuple. Et nous espérons qu’ils prendront au moins en compte les orientations. Nous espérons qu’ils tiendront compte des conseils. Et nous avons l’intention d’être partenaires alors qu’ils déterminent comment aller de l’avant.

Le Le ministère de la Santé publique de Californie a annoncé le changement du 9 janvier. était de mieux aligner les directives de l’État sur celles concernant d’autres maladies respiratoires telles que le VRS et la grippe. Le département a cité la moindre menace de maladie grave et de décès dus au virus.

“La raison de ces changements est que nous nous trouvons maintenant à un moment différent avec des impacts réduits du COVID-19 par rapport aux années précédentes”, a déclaré le ministère de la Santé publique de Californie.

Les directives du CDC ont été mises à jour pour la dernière fois le 11 mai 2023. C’est le même jour L’Oregon est devenu le premier État à s’éloigner de ces directives et adopter des directives similaires à celles que la Californie a commencé à recommander ce mois-ci.

Les changements intervenus dans l’Oregon et en Californie sont remarquables car les deux États ont adopté des mesures agressives après le début de la pandémie en 2020 pour empêcher la propagation du virus, notamment l’obligation de porter des masques en public et des règles de distanciation sociale. La Californie a été le premier État à émettre un ordre de confinement à l’échelle de l’État et l’un des derniers États à rouvrir complètement les écoles et les entreprises.

En revanche, les autorités sanitaires de Floride et du Texas ont continué à se référer aux directives du CDC en matière d’isolement, même si elles ont agi plus rapidement pour rouvrir et éviter les directives relatives aux masques et à la distance.

Certains experts ont remis en question le changement d’orientation de la Californie en janvier, survenu pendant un pic hivernal d’infections au COVID-19. Mais cela ne semble pas avoir ralenti ou inversé la baisse des hospitalisations ou des tests positifs depuis. Données du Département de la santé publique de Californie montrent que les hospitalisations liées au COVID-19 ont diminué de 26 % entre le 1er janvier et le 20 janvier, tandis que le taux de tests positifs a diminué de 12,1 % le 1er janvier à 10,6 % le 22 janvier.

Les 6 911 décès dus au COVID en Californie en 2023 étaient le nombre le plus faible depuis le début de la pandémie en 2020, soit moins de la moitié des 20 870 de 2022.

Mais Becerra a déclaré que ce n’était pas une raison pour être cavalier face à la menace potentielle du COVID, et il a exhorté les gens à rester « à jour » sur les vaccins contre le COVID-19, qui, selon lui, restent disponibles gratuitement.

« Le COVID est toujours là. Personne ne devrait s’y tromper », a déclaré Becerra. « Nous avons de la chance que tous les variants les plus récents… n’aient pas été plus intenses ou plus graves dans la maladie qu’ils provoquent. Mais l’une de ces variantes pourrait bientôt se présenter, et plus nous avons de personnes qui ne sont pas au courant, plus elles se mettent en danger.»

