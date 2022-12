Le secrétaire à la Santé accuse les infirmières de «prendre de l’argent des opérations» avec des revendications salariales

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le secrétaire à la Santé a accusé les infirmières sur le point de faire grève pour obtenir un salaire plus élevé de chercher à récupérer l’argent dont ont cruellement besoin des millions de personnes qui attendent une opération du NHS.

Steve Barclay a maintenu son refus d’entamer des pourparlers sur les salaires – insistant sur le fait que cela relève de l’organe de révision « indépendant » – malgré l’offre des syndicats de la santé de suspendre les grèves s’il acceptait de le faire.

Au lieu de cela, il a affirmé que concéder un salaire plus élevé l’obligerait à détourner des fonds destinés à réduire l’arriéré record de traitements post-Covid, qui s’élève à plus de 7 millions de personnes.

“Nous devrons retirer de l’argent aux patients en attente d’opérations pour financer ensuite un salaire supplémentaire”, a déclaré M. Barclay. Petit-déjeuner de la BBC.

Il a répété une affirmation contestée selon laquelle l’octroi d’augmentations à l’épreuve de l’inflation à tous les travailleurs du secteur public coûterait 28 milliards de livres sterling – bien que l’Institute for Fiscal Studies ait fixé la facture à 8,5 milliards de livres sterling.

Environ 750 membres des forces armées seront enrôlés pour soutenir le NHS, notamment en conduisant des ambulances, pendant les grèves, après que le ministère de la Santé et des Affaires sociales a fait une demande officielle

Plus tard lundi, Oliver Dowden, le ministre du Cabinet Office, dirigera la première des deux réunions d’urgence Cobra sur la vague de grèves, discutant des plans d’urgence avec d’autres ministres.

Le Royal College of Nursing (RCN), qui doit retirer 100 000 de ses membres en grève jeudi, est prêt à “faire une pause” si M. Barclay acceptait des pourparlers pour conclure un accord, comme cela s’est produit en Écosse.

Steve Brine, le président conservateur du comité de la santé des Communes, l’a également exhorté à se mettre autour de la table pour satisfaire un public «perplexe», en disant: «Jaw-jaw vaut mieux que guerre-guerre».

Patricia Marquis, directrice du RCN en Angleterre, a déclaré que ses actions revendicatives pourraient être évitées si le gouvernement s’engageait « sérieusement » à tenir des pourparlers avec le syndicat.

“C’est la position depuis le début et nous avons fait de nombreux efforts pour amener Steve Barclay et le gouvernement à venir se rencontrer et à parler des choses dont nous devons parler”, a-t-elle déclaré. Fois Radio.

Elle a appelé à “un engagement sérieux à venir parler de rémunération et de personnel sûr et à ne pas parler de questions périphériques, qui sont importantes, mais ne résoudront pas ce différend”.

Mais M. Barclay a insisté sur le fait que 7 millions de personnes attendent une opération “et il est important que nous donnions la priorité à notre financement aux patients pour éliminer ces arriérés d’opérations”.

“Nous avons un organe indépendant de révision des salaires et il est important que les deux parties respectent cet organe indépendant, il comprend une représentation syndicale”, a-t-il déclaré.

«Nous avons honoré l’organisme indépendant d’examen des salaires et cela s’ajoute à l’année dernière, lorsque le reste du secteur public a eu un gel des salaires, donnant la priorité au NHS avec les 3% supplémentaires. Nous avons un organisme indépendant pour une raison.