Le secrétaire à la Justice refuse de répéter l’affirmation de Suella Braverman selon laquelle dormir dans la rue est un « choix de vie » | Actualités politiques

Le secrétaire à la Justice, Alex Chalk, a refusé de répéter l’affirmation de Suella Braverman selon laquelle dormir dans la rue est un « choix de vie », affirmant qu’il adopterait une « approche différente ».

On a demandé à M. Chalk s’il réitèrerait sa demande, et il a répondu : “Non, je ne le ferais pas, j’adopterais une approche différente.”

Cela survient après que la secrétaire à l’Énergie, Claire Coutinho, a déclaré qu’elle n’utiliserait pas le même « langage » que Mme Braverman, tandis que Rishi Sunak a refusé de répéter cette phrase lorsque les journalistes lui ont demandé hier.

Actualités politiques : le premier discours du roi depuis des décennies exposera les plans de Sunak aujourd’hui

La ministre de l’Intérieur a déclenché une réaction violente après avoir affirmé que vivre dans la rue était pour beaucoup un « choix de vie ».

Mme Braverman a déclaré que beaucoup de ceux qui dorment dans des tentes venaient « de l’étranger » et a insisté sur le fait que cela n’était pas nécessaire étant donné les alternatives et le soutien disponibles pour les personnes qui dorment dans la rue.

Elle a également suggéré que le Royaume-Uni suivrait l’exemple de San Francisco et de Los Angeles aux États-Unis, où « des politiques faibles ont conduit à une explosion de la criminalité, de la consommation de drogue et de la misère » si aucune mesure n’est prise.

La répression ciblerait apparemment les tentes « nuisibles », telles que celles qui bloquent les portes des magasins, et inclurait des amendes aux organisations caritatives qui distribuent du matériel de camping.





Image:

Les commentaires de Suella Braverman sur le sommeil dans la rue ont suscité des critiques



S’adressant à Kay Burley de Sky, M. Chalk a déclaré qu’il y avait souvent un « contexte très important » au sommeil dans la rue, notamment la santé mentale, les problèmes de toxicomanie et la perte d’emploi.

Cependant, il a déclaré que le « point central » soulevé par Mme Braverman concernait l’utilisation des tentes.

“Il est tout à fait exact que nous ne devrions rien faire qui renforce le sommeil dans la rue, condamnant et soumettant les gens à des problèmes de santé”, a-t-il déclaré.

“J’ai peur que parfois pour être gentil, il faut être robuste, il faut être vraiment très ferme à ce sujet.

“Je pense que lorsque nous parlons de choix, il est important de comprendre le contexte de ces choix.”

Le ministre rejette les commentaires de Braverman



Écrivant sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, le 4 novembre, Mme Braverman a déclaré : « Le peuple britannique est compatissant. Nous soutiendrons toujours ceux qui sont véritablement sans abri. Mais nous ne pouvons pas permettre que nos rues soient envahies par des rangées de tentes occupées par des des personnes, dont beaucoup viennent de l’étranger, vivant dans la rue comme choix de vie.

“Personne en Grande-Bretagne ne devrait vivre sous une tente dans nos rues. Il existe des options pour les personnes qui ne veulent pas dormir dans la rue, et le gouvernement travaille avec les autorités locales pour renforcer le soutien global, y compris le traitement des personnes dépendantes aux drogues et à l’alcool. .

“Ce que je veux arrêter, et ce que la majorité respectueuse de la loi veut que nous arrêtions, ce sont ceux qui causent des nuisances et de la détresse à autrui en plantant des tentes dans les espaces publics, en mendiant de manière agressive, en volant, en prenant de la drogue, en jetant des détritus et en détruisant nos communautés. “.

Travail : les commentaires sur la sécurité à domicile sont « méprisables »



La chef fantôme du parti travailliste à la Chambre des Communes, Lucy Powell, a déclaré qu’il était « méprisable » de la part de Mme Braverman de décrire le sans-abrisme comme un choix de mode de vie et que le gouvernement cherchait à diviser les gens.

Elle a déclaré à Sky News : “Je pense que les commentaires du ministre de l’Intérieur sont vraiment méprisables.

“Et ils parlent de ce qui semble être la raison d’être de ce gouvernement, à savoir créer davantage de division, là où la division n’est pas nécessaire, en essayant d’enflammer et de fausser les problèmes politiques.”