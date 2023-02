Le secrétaire à la Défense minimise les appels à l’envoi d’avions de chasse en Ukraine alors que le Kremlin met en garde contre les “conséquences”

Le secrétaire à la Défense a minimisé les appels à l’envoi d’avions de combat en Ukraine – alors que le Kremlin a froidement mis en garde contre les “conséquences militaires”.

Ben Wallace a insisté sur le fait qu’il existait des moyens plus rapides et plus efficaces d’aider la nation déchirée par la guerre en ce moment.

Le secrétaire à la Défense a déclaré qu’il existait d’autres moyens d’aider à donner à l’Ukraine les “mêmes effets” que les avions de chasse Crédit : Getty

Le Premier ministre Rishi Sunak et le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy rencontrent les troupes ukrainiennes en formation pour commander les chars Challenger 2 Crédit : AP

Il a déclaré au Sun que nous devions tenir Vladimir Poutine à distance en gardant le Royaume-Uni et les alliés de l’OTAN correctement défendus chez eux.

Le ministre a déclaré que la formation de leurs combattants à l’utilisation de nos jets – qui pourrait ne pas avoir lieu avant la fin de la guerre – était aussi complexe qu’une équipe de Formule 1.

Le Premier ministre et le secrétaire à la Défense ont refusé d’exclure leur envoi – mais toute arrivée serait dans des mois, voire des années.

Il est venu après que le héros de guerre Volodymr Zelenskyy s’est envolé pour la Grande-Bretagne pour nous demander avec passion de leur envoyer nos avions de chasse pour aider leur effort de guerre.

Et la Russie a averti que les « conséquences militaro-politiques » de leur armement « seront entre les mains du Royaume-Uni ».

Le Kremlin a ajouté dans un avertissement à peine voilé : “La Russie saura comment répondre à toute action hostile de la partie britannique”.

Toute action conduirait à “une escalade de la tension” et rendrait la guerre encore plus longue “et plus douloureuse pour l’Ukraine”, ont-ils averti.

La Russie a également frappé le président ukrainien lui-même, le qualifiant de « pompeux » et « d’hypocrite ».

La demande de l’Ukraine précède une offensive majeure attendue de la Russie dans les semaines à venir pour marquer l’anniversaire de leur invasion barbare.

M. Wallace a minimisé la suggestion que nous pourrions leur envoyer de sitôt.

Et le cri de ralliement de l’ancien Premier ministre Boris Johnson nous demandant d’envoyer tout notre équipement en Ukraine avant qu’il ne soit trop tard n’était tout simplement pas réaliste.

Même si nous donnions le feu vert aux jets sophistiqués, il y aurait “une autre demande” demain d’un autre kit d’Ukraine alors qu’ils poussent pour montrer à la Russie qu’ils ont le soutien de l’Occident.

Le Premier ministre a refusé d’exclure quoi que ce soit lorsqu’il s’agit d’aider les combattants de Zelensky à repousser Poutine – et a chargé hier le secrétaire à la Défense d’examiner les options.

M. Wallace a déclaré que le Royaume-Uni discutait de l’opportunité d’envoyer des avions de chasse britanniques en Ukraine depuis “un certain temps”.

Mais il « réunira les preuves et les faits » pour que le Premier ministre les examine.

Cependant, les jets typhon britanniques sont dans un traité de quatre nations avec l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne – et toute décision de les offrir devrait être prise ensemble.

Le secrétaire à la Défense a déclaré: “Dans l’ici et maintenant, les meilleurs mois, la meilleure façon d’aider l’Ukraine est de leur demander de quels effets ils ont besoin, et pouvons-nous les obtenir d’une autre manière, plutôt qu’une équipe de Formule 1 avec une équipe de ravitaillement qui pourrait prendre des mois ou des années à faire.

L’équipement technique nécessiterait “toute une charge de personnes pour l’entretenir” et prendrait beaucoup de temps pour les former, a-t-il expliqué.

Ben Wallace a minimisé l’idée d’envoyer des avions de chasse en Ukraine Crédit : AP

Zelenskyy a effectué une visite surprise au Royaume-Uni plus tôt cette semaine Crédit : AP

M. Wallace a déclaré: « Ces choses ne seront pas là la semaine prochaine, ou le mois prochain, ou peut-être même dans six mois.

«Vous passez d’un cadeau de vélo, si vous pensez aux NLAW, à une équipe de Formule 1, avec un équipage.

“Sans équipage, vous ne pouvez pas démarrer la voiture, et elle ne peut certainement pas faire plus de huit tours.”

Il a ajouté : « Si demain matin nous donnions tous tous nos avions de chasse, il y aurait une autre demande.

« Si j’ai donné tous mes typhons comme l’a dit Boris Johnson, qui va s’occuper de la Roumanie ? Qui va affronter Isis en Syrie ?

“L’une des raisons pour lesquelles Poutine ne s’en est pas pris à l’OTAN est qu’il respecte et est très conscient du fait que l’OTAN le surpasse en armes – ce ne serait pas une bonne décision de sa part.

« Je suis également en train d’équilibrer mes propres vulnérabilités – je dois protéger l’OTAN et protéger notre peuple.

“La première étape est de former les gens, de former les pilotes.”

Un certain nombre d’autres pays ont fait don d’aéronefs, notamment des hélicoptères Sea King, des chasseurs à voilure fixe et des pièces.

Le porte-parole du Premier ministre a déclaré que le Premier ministre était “conscient des risques potentiels d’escalade”, notant que toutes les décisions concernant l’aide à l’Ukraine avaient été prises “avec prudence” et “réfléchies”.