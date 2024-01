Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin fait sa première apparition publique depuis son hospitalisation secrète

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a participé mardi à une réunion virtuelle – sa première apparition publique depuis son hospitalisation secrète – avec les 50 pays fournissant une assistance militaire à l’Ukraine.

Austin est apparu dans une diffusion en direct de la vidéoconférence du Groupe de contact de défense ukrainien rendue publique par le ministère de la Défense. Il n’a pas directement évoqué son hospitalisation dans ses propos.

“C’est formidable de vous revoir. Comme vous pouvez le constater, je viens de chez moi aujourd’hui”, a déclaré Austin dans ses remarques initiales lors de la réunion mensuelle. “Je me sens bien et j’ai hâte d’être de retour au Pentagone très bientôt. Et je suis reconnaissant pour tous vos vœux chaleureux. Merci donc d’avoir travaillé à travers les fuseaux horaires pour nous rejoindre pour la 18e réunion du Contact de défense de l’Ukraine. Groupe.”

DOD

Austin, 70 ans, a été admis au centre médical militaire national Walter Reed dans le Maryland dans la nuit du 1er janvier à la suite de complications liées à une procédure pour un cancer de la prostate le 22 décembre. Aucune des deux hospitalisations n’a été révélée publiquement par le ministère de la Défense.

Une tempête politique s’est développée lorsque l’hospitalisation d’Austin en janvier a finalement été rendue publique quatre jours plus tard, et il est devenu connu que même le président Joe Biden n’avait pas été informé de cette hospitalisation.

Les comités du Congrès ont demandé à Austin des réponses sur les raisons pour lesquelles ses hospitalisations étaient gardées secrètes. Le comité des services armés de la Chambre des représentants a demandé à Austin de témoigner.

Austin est sorti de l’hôpital le 15 janvier et travaille à domicile – même si on ne sait pas encore quand Austin retournera travailler au Pentagone.

Vêtu d’un costume sombre, Austin a lu ses remarques préparées depuis un bureau devant un mur blanc orné du sceau du ministère de la Défense et de petits drapeaux ukrainiens américains placés au sommet d’une imprimante blanche.

Austin a exhorté les membres du groupe de contact à continuer de fournir une assistance militaire à l’Ukraine, notamment des systèmes de défense aérienne pour contrer les barrages de missiles et de drones russes.

“Une Ukraine souveraine et sûre est essentielle à la sécurité mondiale et nous ne devons pas faiblir dans notre soutien à l’Ukraine”, a déclaré Austin, qui n’a pas directement mentionné les efforts bloqués de l’administration avec le Congrès pour obtenir davantage de financements pour l’Ukraine.

“Soyons clairs, notre travail pour la lutte de l’Ukraine contre la tyrannie rend tous nos pays plus sûrs”, a déclaré Austin. “Si nous perdons notre sang-froid, si nous bronchons, si nous ne parvenons pas à dissuader d’autres agresseurs potentiels, nous ne ferons qu’inviter encore plus d’effusion de sang et plus de chaos.”