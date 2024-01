Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin est sorti de l’hôpital : NPR

basculer la légende Alberto Pizzoli/AFP via Getty Images

Alberto Pizzoli/AFP via Getty Images

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a été libéré lundi du centre médical militaire national Walter Reed à la suite de complications subies après avoir subi une intervention chirurgicale pour un cancer de la prostate, a indiqué un communiqué du Pentagone.

“Le secrétaire continue de bien se rétablir et, sur les conseils des médecins, il récupérera et exercera ses fonctions à distance pendant un certain temps avant de retourner à plein temps au Pentagone”, indique le communiqué. “Il a un accès complet aux capacités de communications sécurisées requises.”

L’hospitalisation d’Austin le jour du Nouvel An est devenue controversée après qu’il est apparu que personne – y compris le président – ne savait pendant plusieurs jours qu’il était à l’hôpital, qu’il avait subi une intervention chirurgicale pour un cancer de la prostate ou qu’il souffrait de complications liées à l’intervention.

Austin a bien progressé tout au long de son séjour et sa force rebondit, ont déclaré le Dr John Maddox, directeur médical de traumatologie, et le Dr Gregory Chesnut, directeur du Centre de recherche sur les maladies de la prostate au Murtha Cancer Center de Walter Reed.

“Il a subi une série de tests et d’évaluations médicales et a reçu des soins non chirurgicaux pendant son séjour pour répondre à ses besoins médicaux, notamment pour soulager certaines douleurs persistantes aux jambes”, ont-ils indiqué dans le communiqué. “Il a été renvoyé chez lui avec une thérapie physique planifiée et un suivi régulier. Le secrétaire devrait se rétablir complètement.”

Le cancer de la prostate d’Austin a été traité rapidement et efficacement, et son pronostic est excellent, indique le communiqué, ajoutant : “Il n’a pas prévu de traitement supplémentaire pour son cancer autre qu’une surveillance régulière post-prostatectomie.”

Le secret entourant l’hospitalisation d’Austin a incité la Maison Blanche à examiner attentivement les règles applicables aux membres du Cabinet, selon une note obtenue par NPR. Le porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré la semaine dernière que le président Biden conservait sa confiance en Austin, mais a reconnu : « Il n’est pas optimal qu’une situation comme celle-ci dure aussi longtemps sans que le commandant en chef ou le conseiller à la sécurité nationale en soit informé. qui le savent, ou franchement, d’autres dirigeants du ministère de la Défense. Ce n’est pas ainsi que cela est censé se produire.

Début décembre 2023, Austin a reçu un diagnostic de cancer de la prostate à la suite d’un examen médical régulier. Le secrétaire à la Défense a subi une prostatectomie – l’ablation chirurgicale de la prostate – le 22 décembre. Il était sous anesthésie générale pendant cette procédure, dont la Maison Blanche n’était pas au courant à l’époque. Il s’est remis de son opération et est rentré chez lui le lendemain matin.

Mais le 1er janvier, Austin a été admis à Walter Reed avec des complications liées à la procédure du 22 décembre, notamment des nausées accompagnées de graves douleurs à l’abdomen, à la hanche et à la jambe. L’évaluation initiale a révélé une infection des voies urinaires. Le lendemain, il a été transféré à l’unité de soins intensifs, où on a constaté des collections de liquide abdominal qui altèrent le fonctionnement de son intestin grêle.

Dans un communiqué publié le week-end dernier, Austin a déclaré qu’il savait qu’il « aurait pu faire un meilleur travail en veillant à ce que le public soit correctement informé. Je m’engage à faire mieux. Mais il est important de le dire : c’était ma procédure médicale et j’en assume l’entière responsabilité. pour mes décisions concernant la divulgation.

Le cancer de la prostate, la cause de cancer la plus fréquente chez les hommes américains, touche 1 homme sur 8 – et 1 homme noir sur 6 – au cours de sa vie.