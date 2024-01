Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin est libéré de l’hôpital après une opération contre le cancer

Le secrétaire à la Défense, un général quatre étoiles à la retraite de l’armée, est farouchement privé et s’est gardé de discuter de ses problèmes médicaux.

M. Austin souffrait énormément et a été transporté d’urgence en ambulance chez Walter Reed le 1er janvier. Il a été placé en soins intensifs après des complications liées à une opération chirurgicale qu’il a subie le 22 décembre pour retirer sa prostate. Mais plusieurs hauts responsables du Pentagone n’ont appris l’hospitalisation du secrétaire d’État que le lendemain, le 2 janvier. La Maison Blanche n’a été informée que le 4 janvier, une violation majeure du protocole aux plus hauts niveaux de sécurité nationale. Pour compliquer encore les choses, ni les responsables du Pentagone ni de la Maison Blanche n’ont appris jusqu’à mardi dernier que M. Austin avait reçu un diagnostic de cancer début décembre.

Deux des médecins de M. Austin à Walter Reed, le Dr John Maddox, directeur médical de traumatologie, et le Dr Gregory Chesnut, directeur du centre de recherche sur les maladies de la prostate, ont déclaré dans un communiqué du Pentagone que le secrétaire « avait bien progressé tout au long de son séjour. et sa force rebondit.

“Il a subi une série de tests et d’évaluations médicales et a reçu des soins non chirurgicaux pendant son séjour pour répondre à ses besoins médicaux, notamment pour résoudre certaines douleurs persistantes aux jambes”, ont ajouté les médecins, notant qu’il suivrait une thérapie physique et qu’il bénéficierait de soins périodiques post-opératoires. examens et devrait se rétablir complètement.

“Le cancer de la prostate du secrétaire Austin a été traité rapidement et efficacement, et son pronostic est excellent”, ont déclaré les médecins.