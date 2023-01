Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin en Allemagne au milieu des retards sur les chars pour l’Ukraine

C’est une décision que Washington ne veut pas prendre, citant la forte consommation de carburant et le fardeau d’entretien des chars de combat M1 Abrams de l’armée américaine. Austin espérait sortir de l’impasse à Berlin et persuader l’Allemagne d’envoyer des chars, selon un haut responsable américain de la défense.

« Le char Abrams est très compliqué. C’est cher. C’est difficile de s’entraîner. Il a un moteur à réaction. … Ce n’est pas le système le plus facile à maintenir », a-t-il déclaré. Bien qu’il n’ait pas répondu directement à l’appel de l’Allemagne aux États-Unis pour qu’ils fournissent des chars, il a déclaré que le Pentagone ne voulait pas donner d’équipement aux Ukrainiens “ils ne peuvent pas réparer, ils ne peuvent pas entretenir et ils ne peuvent pas à long terme s’offrir.”

Le réservoir Abrams pèse 60 tonnes ou plus, selon la variante, et utilise du JP-8, un carburéacteur, dans un moteur à turbine à gaz. Le Leopard pèse environ 45 tonnes et utilise un diesel plus courant.