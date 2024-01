Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a demandé à témoigner devant les législateurs sur son incapacité à informer les dirigeants de son hospitalisation.

CNN

La commission des services armés de la Chambre des représentants a demandé au secrétaire à la Défense Lloyd Austin de témoigner devant le panel pour expliquer son incapacité à informer les principaux dirigeants du gouvernement, y compris le président, de sa récente hospitalisation.

Le représentant Mike Rogers, président du panel dirigé par les républicains, a envoyé jeudi une lettre à Austin lui demandant de témoigner en personne lors d’une audience plénière du comité le 14 février.

“Le Comité s’attend à entendre votre témoignage direct concernant les décisions prises de dissimuler des informations au président, au Congrès et au peuple américain”, a écrit Rogers.

“Le Congrès doit comprendre ce qui s’est passé et qui a pris la décision d’empêcher la divulgation de l’endroit où se trouve un secrétaire du cabinet”, indique la lettre.

Austin et le Pentagone ont fait l’objet d’une surveillance étroite pour leur manque de franchise après avoir omis d’informer la Maison Blanche ou le Congrès que le secrétaire avait été hospitalisé le jour du Nouvel An pour des complications liées à une opération pour un cancer de la prostate en décembre.

La demande du Congrès fait suite à la libération d’Austin du centre médical militaire national Walter Reed lundi, deux semaines après son admission. Le Pentagone a déclaré dans un communiqué qu’Austin travaillerait à distance « pendant un certain temps » avant de retourner au Pentagone et qu’il aurait « un accès complet » aux capacités de communication sécurisées.

De nouvelles révélations sur le jour de l’hospitalisation ont mis en lumière l’assistant qui a appelé le 911 pour demander une ambulance au domicile d’Austin le jour de l’An. Il a demandé que l’ambulance soit discrète et « ne se présente pas avec des lumières et des sirènes » en raison du désir du camp d’Austin de soyez « subtil ».

Cette hospitalisation non divulguée a fait l’objet de critiques de la part du président Joe Biden et de plusieurs membres du Congrès, et a incité l’inspecteur général du Pentagone à examiner la question.

La lettre du House Armed Services Committee est la dernière en date des interrogations adressées à Austin et à son équipe sur le manque initial de transparence lié à sa santé. Trois examens distincts de la Maison Blanche, du Pentagone et de l’inspecteur général du Pentagone pour examiner le processus de notification et déterminer si les politiques doivent être modifiées ont été lancés depuis l’annonce de l’hospitalisation.

Alors qu’Austin a été admis à l’hôpital le 1er janvier – et à l’unité de soins intensifs le 2 janvier – le public n’a eu connaissance de ses complications de santé que le 5 janvier. Il a été découvert plus tard que la Maison Blanche, y compris Biden, n’avait été informée que le 5 janvier. 4 janvier. Le Congrès n’en a été informé que le 5 janvier.