Le secrétaire à la Défense devrait revenir au Pentagone lundi après près d’un mois d’absence

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin devrait revenir au Pentagone lundi après près d’un mois d’absence et accueillir le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, selon un responsable de la Défense.

Austin était admis à l’hôpital le jour du Nouvel An en raison de complications liées à une intervention chirurgicale pour traiter le cancer de la prostate fin décembre. Il a passé deux semaines au centre médical militaire national Walter Reed avant d’être libéré le 15 janvier. Depuis, il travaille à domicile, où il poursuit sa convalescence.

Vendredi, Austin s’est rendu au centre médical Walter Reed pour un rendez-vous de suivi. Les médecins de l’hôpital ont publié un communiqué indiquant qu’il se rétablissait bien et qu’il devrait se rétablir complètement.

“Au-delà de la thérapie physique prévue et des rendez-vous de suivi réguliers après une prostatectomie, il n’a pas prévu de traitement supplémentaire pour son cancer”, indique un communiqué de ses médecins.

L’hospitalisation inopinée d’Austin, qui n’a pas été divulguée aux médias ni Le président Joe Biden et d’autres hauts responsables de l’administration pendant des jours, ont soulevé des questions majeures sur la transparence et les communications au sein de l’administration Biden. Les Républicains ont été très critiques sur la façon dont le Pentagone a géré la maladie d’Austin et le Comité des Services Armés de la Chambre des représentants a demandé au secrétaire à la Défense de témoigner le mois prochain sur l’incapacité d’informer les principaux dirigeants du gouvernement.

La Maison Blanche a de nouvelles lignes directrices pour la notification des absences clés aux agences suite à son examen des plans de chaque agence fédérale pour la « délégation d’autorité » lorsqu’un membre du Cabinet est incapable d’exercer ses fonctions, a déclaré le chef de cabinet de la Maison Blanche, Jeff Zients, dans une note. signalé pour la première fois par The Associated Press et obtenu par CNN.

Chaque fois qu’il y a une délégation d’autorité, a déclaré Zients dans la note aux secrétaires du Cabinet, l’agence doit en informer les bureaux des affaires du Cabinet et le chef de cabinet de la Maison Blanche. En outre, toute délégation de pouvoir doit être documentée par écrit tant au moment de son entrée en vigueur qu’à sa fin, a-t-il ajouté.

Biden a reconnu plus tôt ce mois-ci que le fait qu’Austin ne l’avait pas informé de son hospitalisation était une erreur de jugement.

Le chef de cabinet d’Austin, Kelly Magsamen, a dirigé un examen de 30 jours des processus et procédures du Pentagone pour informer les hauts responsables de la sécurité nationale et la Maison Blanche lorsque le secrétaire à la Défense doit transférer des pouvoirs au secrétaire adjoint, ce qui était nécessaire lors de l’hospitalisation d’Austin. Et l’inspecteur général du ministère de la Défense a lancé une enquête distincte pour déterminer si le Pentagone avait mis en place les politiques appropriées pour garantir un transfert efficace des pouvoirs et des fonctions.

Pendant l’hospitalisation d’Austin et son rétablissement à son domicile, le Pentagone a déclaré qu’il avait pleinement accès à des capacités de communication sécurisées et qu’il était en mesure de superviser un certain nombre de questions de sécurité nationale.

Depuis l’hôpital, Austin a autorisé la première série de frappes contre des cibles Houthis au Yémen et s’est entretenu quotidiennement avec de hauts responsables du Pentagone. Depuis son domicile mardi, Austin a organisé une réunion virtuelle du Groupe de contact pour la défense ukrainienne, faisant de son premières remarques publiques depuis qu’il a été hospitalisé.

Lorsqu’on lui a demandé si Austin répondrait aux questions des médias à son retour au Pentagone, l’attaché de presse, le major-général Pat Ryder, s’y est opposé.

Ryder a déclaré que le Pentagone était « très au courant de la demande » mais n’avait pas de date à fournir.

Cette histoire a été mise à jour avec des informations supplémentaires.

Betsy Klein de CNN a contribué à ce rapport.