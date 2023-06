Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a promis samedi que Washington ne tolérerait aucune « coercition et intimidation » de ses alliés et partenaires par la Chine, tout en assurant à Pékin que les États-Unis restaient déterminés à maintenir le statu quo à Taiwan et préféreraient le dialogue au conflit. .

S’exprimant lors du Shangri-La Dialogue, un forum annuel réunissant de hauts responsables de la défense, des diplomates et des dirigeants à Singapour, Austin a fait pression pour soutenir la vision de Washington d’un « Indo-Pacifique libre, ouvert et sécurisé dans un monde de règles et de droits ». comme le meilleur moyen de contrer l’affirmation chinoise croissante dans la région.

Les États-Unis ont étendu leurs propres activités autour de l’Indo-Pacifique pour contrer les revendications territoriales radicales de la Chine, notamment en naviguant et en survolant régulièrement le détroit de Taiwan et la mer de Chine méridionale.

« Nous nous engageons à faire en sorte que chaque pays puisse voler, naviguer et opérer là où le droit international le permet », a-t-il déclaré lors du forum organisé par le groupe de réflexion de l’Institut international d’études stratégiques. « Et chaque pays, grand ou petit, doit rester libre de mener des activités maritimes licites. »

Austin a noté que les États-Unis avaient fourni des millions de doses du vaccin COVID-19 au plus fort de la pandémie et sont régulièrement impliqués dans les secours en cas de catastrophe et les efforts d’aide humanitaire dans la région. Il a déclaré qu’il s’efforçait de lutter contre le changement climatique, la pêche illégale et de veiller à ce que les chaînes d’approvisionnement ne subissent pas de perturbations – en cochant de nombreux problèmes importants pour les pays d’Asie-Pacifique.

« Nous doublons nos alliances et nos partenariats », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que les États-Unis étaient également déterminés à dissuader la menace de missiles de la Corée du Nord et les revendications de la Chine sur Taïwan, une démocratie insulaire autonome qui, selon Pékin, est son territoire, et a déclaré que Washington avait intensifié la planification, la coordination et la formation de la défense avec les pays partenaires dans le région.

« Pour être clair, nous ne recherchons pas le conflit ou la confrontation », a-t-il déclaré. « Mais nous ne broncherons pas face à l’intimidation ou à la coercition. »

Soulignant les propos d’Austin, un destroyer lance-missiles américain et une frégate canadienne ont navigué samedi dans le détroit de Taiwan, « des eaux où les libertés de navigation et de survol en haute mer s’appliquent conformément au droit international », a déclaré la 7e flotte américaine. Il n’y avait pas de mot immédiat d’une réponse chinoise.

À Singapour, le lieutenant-général chinois Jing Jianfeng, un haut responsable de la délégation accompagnant le ministre de la Défense, le général Li Shangfu, a accusé Austin de « porter ouvertement ou secrètement de fausses accusations contre la Chine » dans son discours.

S’adressant aux journalistes après le discours d’Austin, Jing a allégué que les États-Unis avaient « trompé et exploité » les pays d’Asie-Pacifique pour faire avancer leurs propres intérêts afin de préserver « sa position dominante » dans la région.

Il a suggéré que Washington s’est accroché à des alliances qui sont des « restes de la guerre froide » et a établi de nouveaux pactes, comme l’accord AUKUS avec la Grande-Bretagne et l’Australie et le groupement « Quad » avec l’Australie, l’Inde et le Japon « pour diviser le monde en camps à motivation idéologique et provoquer la confrontation.

Jing, qui n’a pas répondu aux questions, a déclaré qu’en revanche, « la Chine est attachée au développement et à la prospérité de la région ».

Austin a cherché à assurer à la Chine que les États-Unis restaient « profondément attachés » à la politique de longue date d’une seule Chine, qui reconnaît Pékin comme le gouvernement de la Chine mais autorise des relations informelles avec Taïwan, et continue de « s’opposer catégoriquement aux changements unilatéraux du statu quo de l’un ou l’autre côté. »

Il a ajouté que l’invasion de l’Ukraine par la Russie avait servi à souligner à quel point le monde serait dangereux si les grands pays pouvaient « simplement envahir leurs voisins pacifiques en toute impunité ».

« Le conflit n’est ni imminent ni inévitable », a déclaré Austin. « La dissuasion est forte aujourd’hui – et c’est notre travail de la maintenir ainsi. Le monde entier a intérêt à maintenir la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan.

Mais Jing a accusé les États-Unis de saper la politique d’une seule Chine, accusant Washington de soutenir les séparatistes taïwanais sans citer aucune preuve, et réitérant l’affirmation de Pékin selon laquelle « Taiwan est une partie inaliénable du territoire souverain de la Chine ».

« Il n’y a pas de place pour nous de concéder ou de faire des compromis », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que « la Chine a une souveraineté incontestable sur les îles de la mer de Chine méridionale et les eaux adjacentes ».

Li, qui est devenu ministre chinois de la Défense en mars, a décliné l’invitation d’Austin à parler en marge de la conférence, bien que les deux se soient serré la main avant de s’asseoir à des côtés opposés de la même table ensemble à l’ouverture du forum vendredi.

Austin a dit que ce n’était pas suffisant.

« Une poignée de main cordiale pendant le dîner ne remplace pas un engagement substantiel », a-t-il déclaré.

Li, qui a été nommé ministre de la Défense en mars, fait l’objet de sanctions américaines qui font partie d’un vaste ensemble de mesures contre la Russie – mais antérieures à son invasion de l’Ukraine – qui ont été imposées en 2018 en raison de l’implication de Li dans l’achat par la Chine d’avions de combat et d’anti- missiles d’avion de Moscou.

Les sanctions, qui empêchent largement Li de faire des affaires aux États-Unis, ne l’empêchent pas de tenir des pourparlers officiels, ont déclaré des responsables américains de la défense.

Il n’était pas clair si Li, qui doit s’adresser au forum dimanche matin, était dans la salle pendant qu’Austin parlait. Il a rejoint le secrétaire américain à la Défense et d’autres plus tard pour une table ronde ministérielle.

Austin a réitéré les appels que le Premier ministre australien Anthony Albanese a lancés dans son discours d’ouverture du forum pour que la Chine s’engage dans des communications régulières et directes pour aider à prévenir tout conflit éventuel.

« Pour les dirigeants responsables de la défense, le bon moment pour parler est à tout moment », a déclaré Austin. « Le bon moment pour parler, c’est à chaque fois. Et le bon moment pour parler, c’est maintenant.

Jing a cependant déclaré que les lignes de communication devaient être basées sur le « respect mutuel ».

« Mais les États-Unis ont appelé à des communications d’une part et sapé les intérêts et les préoccupations de la Chine d’autre part », a-t-il déclaré.

Les États-Unis ont noté que depuis 2021 – bien avant que Li ne devienne ministre de la Défense – la Chine a refusé ou omis de répondre à plus d’une douzaine de demandes du département américain de la Défense de s’entretenir avec de hauts dirigeants, ainsi qu’à de multiples demandes de dialogue permanent et de travail- engagements de niveau.