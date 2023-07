Le secrétaire à la DÉFENSE Ben Wallace pourrait quitter le Cabinet lors d’un remaniement, estiment les initiés conservateurs.

Le ministre extrêmement populaire réfléchit à son avenir après n’avoir pas obtenu le poste de secrétaire général de l’OTAN.

Ben Wallace Crédit : Getty

Il envisage de se représenter ou non comme député ou de se retirer aux prochaines élections.

S’il y va, James Cleverly est le favori pour le remplacer – libérant le poste de ministre des Affaires étrangères pour quelqu’un d’autre.

Rishi Sunak envisage de changer sa meilleure équipe alors qu’il se prépare pour une élection générale exténuante l’année prochaine.

No10 veut que les ministres aient le temps de se coucher avant de devoir se lancer dans la campagne électorale.

Le Premier ministre devrait concentrer son remaniement sur le niveau ministériel intermédiaire.

Une foule d’étoiles montantes féminines – y compris les alliées clés de Rishi Claire Coutinho et Laura Trott – devraient obtenir des promotions.

Mais on pense également que le n ° 10 élabore des plans plus radicaux pour mélanger le pont ministériel au cas où M. Sunak déciderait de procéder à une refonte plus audacieuse avant les prochaines élections.

M. Wallace, un ancien officier de l’armée, est le membre le plus populaire du Cabinet auprès des militants du parti, en tête régulièrement des sondages.

Il a remporté des éloges mondiaux pour son leadership en Ukraine et en Afghanistan et a envisagé de se présenter à la direction après que Boris Johnson a quitté son poste de Premier ministre.

Son siège de Wyre et Preston North est détruit dans un bouleversement des limites des circonscriptions qui entrera en vigueur lors des prochaines élections.

M. Wallace a été autorisé par les patrons du parti à se présenter à un autre siège s’il le souhaite – un processus connu sous le nom de déplacement.

Une porte-parole de M. Wallace a déclaré que « Ben Wallace envisage un certain nombre d’options pour les prochaines élections générales, notamment en passant par le processus du parti pour les députés déplacés ».