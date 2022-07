Le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, approuve Liz Truss pour le prochain PM avec un coup à Rishi Sunak

L’offre de Liz Truss pour le n ° 10 a reçu une approbation majeure du secrétaire à la Défense Ben Wallace, qui a également critiqué son rival Rishi Sunak pour avoir démissionné du gouvernement.

M. Wallace, qui est populaire parmi les membres conservateurs et a régulièrement été en tête des sondages classant les membres du cabinet, a affirmé que le ministre des Affaires étrangères était le “seul candidat” avec l’expérience requise.

Écrire dans Les temps, il a déclaré: «J’ai siégé avec elle dans des cabinets, des réunions bilatérales et des sommets internationaux. Elle tient bon. Surtout, elle est hétéro et pense ce qu’elle dit ».

Ben Wallace a donné son soutien à Liz Truss (AFP via Getty Images)

Le ministre, qui est resté fidèle au Premier ministre sortant, a déclaré que bien que M. Sunak soit un “ministre compétent”, le successeur de M. Johnson devait dès le “premier jour” connaître son chemin dans la communauté internationale “ainsi que le Trésor”. .

Frappant la décision de M. Sunak de quitter le cabinet – une décision qui a précipité des démissions massives – M. Wallace s’est demandé ce qui se serait passé si les marchés s’étaient effondrés, selon Le soleil.

“En tant que secrétaire à la Défense, je n’ai pas le luxe de simplement sortir par la porte – j’ai un rôle à jouer pour assurer la sécurité de ce pays”, a-t-il déclaré au journal.

“Et le gardien des marchés, vous savez, le gardien de notre économie, c’est le chancelier.”

Il a également insisté sur le fait que les ministres sortants auraient pu utiliser le « mécanisme » du comité de 1922 des conservateurs pour forcer la démission du premier ministre par un vote de confiance.

“Je ne pense tout simplement pas que les ministres du Cabinet quittant en temps de crise soient la bonne ligne de conduite”, a-t-il déclaré à Sky News vendredi. « Il existe d’autres mécanismes pour faire ce qu’ils voulaient.

“Il [Mr Sunak] fait ses choix, il se réconcilie avec ça. Je suis là jusqu’au bout jusqu’à ce que je sois remplacé par un secrétaire à la défense. J’ai cette obligation non seulement envers mon chef, mais envers les hommes et les femmes sous le commandement de la force ».

Liz Truss apparaît au premier événement de hustings parmi les conservateurs de base (fil de sonorisation)

Il a ajouté : « Et si les marchés s’étaient effondrés ? Et si le ministre de l’Intérieur avait fait ça et qu’il y avait eu une attaque terroriste. Le public ne nous le pardonnerait jamais. »

Son approbation est intervenue après que les candidats ont été interrogés séparément sur un vaste éventail de domaines politiques – ainsi que sur leurs prévisions pour la finale de l’Euro féminin 2022 – alors qu’ils cherchaient à séduire les électeurs du Nord dans la course au poste le plus élevé.

L’événement, organisé par Nick Ferrari de LBC, était la première des 12 sessions permettant aux fidèles du parti à travers le pays d’interroger les deux derniers prétendants, avant de voter pour le prochain chef conservateur le 2 septembre.

M. Sunak a déclaré qu’il “passait le meilleur moment de sa vie” en faisant campagne pour le poste le plus élevé. Il a décrit sa vision pour s’attaquer aux listes d’attente du NHS, “maîtriser” l’inflation et “rétablir la confiance, reconstruire l’économie, réunifier notre pays”.

L’ancien chancelier a également été contraint de se défendre contre les accusations d’avoir “poignardé Boris Johnson dans le dos”, déclarant aux conservateurs de base qu’il avait démissionné du cabinet en raison de divergences sur la politique économique avec le Premier ministre.

“Il n’y a aucun moyen que le Premier ministre et la chancelière ne puissent pas être rejoints à la hanche en ce qui concerne la politique économique, en particulier à un moment où l’économie est confrontée à de réels défis”, a-t-il déclaré. “Donc, je n’avais pas le choix.”

Rishi Sunak a été contraint de se défendre contre les accusations selon lesquelles il aurait “poignardé Boris Johnson dans le dos” (fil de sonorisation)

Il a insisté sur le fait qu’il était “bien placé pour rassembler le parti, car j’ai déjà obtenu des soutiens dans tout le parti”.

M. Sunak a reconnu qu’il suivait Mme Truss dans les sondages, mais a juré de se battre pour chaque vote, déclarant: «Nous allons devoir faire appel aux électeurs swing dans toutes les régions de notre pays.

“Et je crois de tout mon cœur que je suis la personne, je suis le candidat, qui donne à notre parti la meilleure opportunité de remporter cette victoire.”

Un récent sondage YouGov a suggéré que M. Sunak avait un avantage significatif sur son rival parmi les électeurs swing – les électeurs conservateurs de 2019 qui désertent le parti, même si les deux candidats sont « considérablement impopulaires » auprès du public dans son ensemble.

Il a par la suite nié que sa promesse de réduire la TVA sur les factures d’énergie était un demi-tour, affirmant qu’« il est raisonnable qu’il y ait plus que ce que nous pouvons faire ».

Rapports supplémentaires par AP