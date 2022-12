Le secrétaire à la Défense, Austin, déclare que les États-Unis “ne laisseront pas” la Chine remodeler la région indo-pacifique

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a lancé un avertissement fort à la Chine lors d’un événement samedi, affirmant que ses efforts pour remodeler la région ne seraient pas autorisés par les États-Unis.

“La RPC est le seul pays à avoir à la fois la volonté et de plus en plus le pouvoir de remodeler sa région et l’ordre international en fonction de ses préférences autoritaires”, a déclaré Austin lors d’un discours au Reagan National Defence Forum. “Alors permettez-moi d’être clair: nous ne laisserons pas cela se produire.”

Austin a ajouté que les États-Unis “alignent notre budget comme jamais auparavant sur le défi de la Chine”.

“Le département met son attention, son temps et son argent, là où se trouve sa bouche, et nous adaptons donc nos investissements à de nouveaux concepts opérationnels adaptés à la dissuasion du 21e siècle dans l’Indo-Pacifique”, a déclaré Austin.

Lors d’une récente réunion avec son homologue chinois, Austin a déclaré avoir “souligné” les “graves préoccupations” des États-Unis face au “comportement de plus en plus dangereux” des avions chinois survolant le territoire contesté de la région.

“J’ai clairement indiqué que les États-Unis continueraient à voler, à naviguer et à opérer là où le droit international le permettait”, a déclaré Austin.

Lundi, le Pentagone a publié un rapport annuel sur la sécurité de la Chine qui avertissait que Pékin aurait probablement 1 500 ogives nucléaires d’ici 2035, sans préciser comment la Chine chercherait à les utiliser.

“Ces prochaines années détermineront les termes de notre concurrence avec la République populaire de Chine. Elles façonneront l’avenir de la sécurité en Europe”, a déclaré Austin. “Et ils détermineront si nos enfants et petits-enfants héritent d’un monde ouvert de règles et de droits – ou s’ils font face à des autocrates enhardis qui cherchent à dominer par la force et la peur.”

Les paroles sévères d’Austin envers le gouvernement communiste chinois font suite aux critiques du président Biden pour des déclarations qui contredisent apparemment la position officielle du gouvernement américain selon laquelle il respecte la politique traditionnelle “Une Chine” qui reconnaît Pékin comme le seul gouvernement chinois et relègue Taiwan à un rôle diplomatique informel. statut.

La Maison Blanche était obligé de rebrousser chemin un commentaire du président en septembre lorsqu’il a déclaré que les États-Unis défendraient Taiwan en cas d’attaque de la Chine.

Biden s’est opposé à la politique “coercitive et de plus en plus agressive” de la Chine actions envers Taïwan lors d’une récente conversation avec Xi, selon un résumé fourni par la Maison Blanche.

La Chine a menacé à plusieurs reprises de prendre Taïwan par la force et a mené de vastes exercices militaires autour de l’île ces derniers mois. Taïwan s’est séparé de la Chine continentale en 1949 après que les forces démocrates ont perdu une guerre civile au profit du Parti communiste chinois et se sont enfuies sur l’île.

Anders Hagstrom de Fox News et l’Associated Press ont contribué à ce rapport