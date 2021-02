Le secrétaire à la Culture Oliver Dowden, photographié à Downing Street au début du mois, souhaite une réunion avec Facebook cette semaine

Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, s’entretiendra cette semaine avec Facebook sur la querelle en cours entre le site de médias sociaux et l’Australie au sujet du paiement de la publication d’informations, a-t-on rapporté aujourd’hui.

Une source proche du ministre a déclaré qu’il considérait le blocage par Facebook des pages des groupes de presse en Australie comme un « développement inquiétant ».

Cela vient après que Matt Hancock, le secrétaire à la Santé, ait laissé entendre qu’il était également soutenu pour que les entreprises de médias sociaux paient pour les nouvelles.

M. Hancock a déclaré qu’il était un « grand admirateur » des pays qui tentent maintenant de faire payer les éditeurs par le géant des médias sociaux lorsque des liens vers leurs histoires sont partagés en ligne.

Hier, il a été interrogé sur Times Radio à propos de cette décision, qui a déclenché une énorme dispute politique en Australie, Facebook bloquant tout partage d’articles de presse dans le pays en réponse à une loi prévue pour le faire et Google payer pour les liens.

Le Canada a déclaré qu’il était également « à l’avant-garde de cette bataille », tandis que Google a récemment accepté de payer des éditeurs en France pour la réutilisation d’extraits de leurs histoires.

Lorsqu’on lui a demandé si la Grande-Bretagne devait suivre leur exemple, M. Hancock a répondu: «C’est une très très bonne question. J’ai des opinions très tranchées à ce sujet. Tout ce que je peux dire, c’est que je suis un grand admirateur de l’Australie et du Canada.

M. Hancock – qui a brièvement occupé le poste sous la direction de Theresa May – a ajouté que c’était l’affaire de l’actuel secrétaire, Oliver Dowden.

M. Hancock a déclaré: « Je pense que c’est une question très importante et que je ne doute pas que le secrétaire à la Culture examinera de très près. »

M. Dowden a exprimé en privé ses préoccupations concernant la décision de Facebook de bloquer le contenu des actualités en Australie et souhaite parler à la fois à son homologue australien et à Facebook de la dispute cette semaine, a rapporté le Times aujourd’hui.

Une source de Whitehall a déclaré au journal: « Il y a manifestement d’intenses négociations commerciales en cours, mais l’accès aux informations restreint est une évolution inquiétante. »

Des mesures sont déjà en cours pour envisager de faire payer les géants de la technologie pour le contenu des nouvelles au Royaume-Uni.

Une nouvelle unité des marchés numériques est en cours de création au sein du chien de garde de l’Autorité de la concurrence et des marchés à partir d’avril afin de faire appliquer un code de conduite pour les plateformes numériques telles que Google et Facebook.

Le mois dernier, M. Dowden a déclaré lors d’une conférence: «La montée de la publicité en ligne a créé un déséquilibre fondamental: entre les éditeurs, les annonceurs et les plateformes en ligne sur lesquelles ils s’appuient de plus en plus. Il est temps d’égaliser le terrain de jeu.

Il a promis de «s’attaquer aux effets dévastateurs des pratiques anticoncurrentielles sur notre industrie de la presse», comme l’a souligné une revue du journalisme commandée par le gouvernement.

Cela pourrait les obliger à payer des frais de licence lorsqu’ils utilisent du contenu extrait de sites Web d’actualités, ou à perdre l’accès aux données des utilisateurs, ce qui réduirait leur capacité lucrative à créer des publicités personnalisées.