Le secret viral de TikTok pour les boucles sans chaleur est à 15% de réduction – Hollywood Life

Si vous avez été sur TikTok récemment, vous avez probablement vu des dizaines de méthodes de curling utilisant tous les outils sous le soleil, des lisseurs aux baguettes de curling en passant par le Dyson Airwrap plus sophistiqué – mais que faire si vous voulez obtenir ces boucles hollywoodiennes impeccables sans abîmer vos cheveux avec la chaleur? Eh bien, TikTok a aussi un hack de style pour cela, et cela coûte moins de 15 $.

Jusqu’à présent, il semblait que le seul moyen d’obtenir des boucles sans chaleur était un long processus d’utilisation de rouleaux résistants à la chaleur et d’attente pendant des heures. Mais grâce à TikTok, nous avons maintenant le secret des boucles sans chaleur : le kit de curling sans chaleur Kitsch ! Cet outil d’apparence simple n’utilise aucune chaleur et vous donne des boucles parfaites sans endommager vos cheveux. De plus, pour un temps limité, l’ensemble tie-dye est à 15 % de réduction.

Le kit de bouclage sans chaleur Kitsch: 13,58 $ (au lieu de 15,98 $)

L’ensemble de boucles sans chaleur Kitsch Satin est le moyen idéal pour obtenir des boucles glamour et volumineuses sans endommager vos cheveux avec la chaleur. Il comprend une tige à friser et deux chouchous en satin, le tout enveloppé dans un tissu en satin soyeux de haute qualité.

L’utilisation du kit de curling Kitsch est incroyablement facile ; Enroulez simplement vos cheveux autour du bigoudi, fixez-les avec les chouchous inclus, puis laissez-les sécher à l’air libre ou dormez sur des bigoudis en mousse pendant la nuit et réveillez-vous avec de belles boucles le matin. Grâce à cette alternative sans chaleur aux rouleaux chauffants traditionnels, vous n’avez plus à vous soucier des dommages causés par la chaleur à vos cheveux.

Ce kit de bouclage des cheveux présente un motif tie-dye fantaisiste au coucher du soleil qui ajoute une touche amusante et évasée à votre routine de coiffure. En prime, Kitsch est une entreprise appartenant à une femme basée à Los Angeles, en Californie, vous pouvez donc être sûr que votre achat soutient les entreprises locales et les femmes entrepreneurs !

Le kit de curling sans chaleur Kitsch est un choix idéal pour tous ceux qui souhaitent un accès rapide et facile à des boucles de qualité salon sans sacrifier la santé des cheveux. Le design unique et le tissu doux feront de la coiffure une expérience agréable jour après jour – et avec 15 % de réduction, c’est une offre à ne pas manquer !

