Le secret pour éviter l’épuisement professionnel est plus simple que vous ne le pensez

Dans le monde hyperstimulé d’aujourd’hui, l’épuisement professionnel ne manque pas de victimes.

Bien que sa définition dépende un peu de votre interprétation, c’est reconnu par l’Organisation mondiale de la santé en réponse au stress au travail et classées par sentiments d’épuisement, de négativité, de cynisme ou de « distance mentale » par rapport au travail, ainsi que par le sentiment d’être inefficace ou de ne rien accomplir. Mais cela peut aussi provenir autres facteurs de stress de la viecomme être un soignantse sentir seul ou avoir l’impression de ne jamais avoir le temps de fais ce que tu aimes faire.

Tout simplement, Burnout est un état d’épuisement qui survient après une période de stress chronique.

Vous vous sentez familier ? Si oui, vous n’êtes pas seul. L’épuisement professionnel peut toucher n’importe qui, employé ou chômeur. Il a attiré plus d’attention ces derniers temps dans certaines industries, y compris la soins de santéoù la main-d’œuvre a été stressée au-delà de son maximum pendant la pandémie, mais elle augmente partout chez les travailleurs selon certaines estimations. Femmes et jeunes travailleurs pourraient également être plus touchés.

L’épuisement peut avoir un impact sur votre santé, modifiez votre alimentation et perturbez votre sommeil, ce qui vous oblige à en avoir besoin de plus ou à réduire vos heures de sommeil. Mais il y a de bonnes nouvelles : l’épuisement professionnel est un problème qui peut être résolu. Certaines façons de l’inverser incluent la définition de limites entre le travail et la vie personnelle ; dire non aux tâches que vous n’avez pas le temps d’accomplir ; et en échangeant une tâche par semaine, vous avez l’impression que vous « avez » à faire avec une tâche que vous « voulez » vraiment faire. Mais l’un des moyens les plus simples de commencer à gérer l’épuisement professionnel est de… dormir.

Expliquons-nous.

Virojt Changyencham/Getty Images

Dormir plus pour moins penser (et finalement faire plus)



Quiconque a éprouvé le sentiment tenace de prendre du retard peut comprendre l’envie de se coucher très tard ou de se réveiller très tôt afin de « prendre de l’avance » sur la journée. Mais bien qu’il soit parfois nécessaire de se remettre sur les rails en achevant un projet en retard tôt le matin, vous vous reculez dans un coin douloureux si vous essayez régulièrement de surpasser l’épuisement professionnel et de « prendre de l’avance » en réduisant le temps de sommeil. Et la qualité du travail que vous essayez réellement de faire peut également en souffrir.

Ne pas dormir peut transformer les esprits des adultes en cerveaux de tout-petits

Quand j’ai demandé à Shelby Harris, une psychologue clinicienne qui a créé les « cinq langages du sommeil », s’il y avait un quelconque mérite à mon sentiment que je reviens à un cerveau de tout-petit quand je manque de sommeil, elle a (plus ou moins) dit oui.

Le sommeil est impératif pour notre flexibilité cognitive, c’est-à-dire notre capacité à répondre à notre environnement et à nous adapter aux changements lorsqu’ils se produisent. Parce que votre capacité à réagir et à prévenir l’épuisement professionnel dépend de votre capacité à reconnaître quand vous êtes trop stressé ou surmené, puis à trouver des moyens d’atténuer le stress, vous verrez comment le sommeil joue un rôle essentiel dans la prévention de l’épuisement professionnel.

Entre autres fonctions cruciales pour la santé, le sommeil nous aide à faire des choses importantes pour éviter l’épuisement professionnel, notamment :

Traiter les mémoires.

Concentré.

Gérer le stress.

Il affine également notre perception du monde.

Le sommeil est si important pour notre fonctionnement cognitif et notre traitement émotionnel que le fait d’être privé de ces sept heures cruciales peut nous amener à un état mental où un éventuel inconvénient mineur ressemble à la fin du monde, et vous avez l’impression qu’il n’y a pas de solution. à un problème.

Quiconque a déjà passé du temps avec un jeune enfant et l’a accompagné à travers un conflit peut être d’accord avec moi sur l’idée que la privation de sommeil peut conduire à des capacités de résolution de problèmes au niveau des tout-petits.

Pour aider à consolider l’idée que votre performance et votre satisfaction à l’égard de ce que vous faites améliorer si vous passez plus de temps à dormir (et moins de temps à regarder votre problème), pensez à votre cerveau comme à un ordinateur, avec le sommeil comme chargeur.

Vous sentez-vous ainsi lorsque vous êtes privé de sommeil ? Natalie Fobes/Getty Images

Traitez votre routine de sommeil comme un chargeur pour votre ordinateur portable

Nous savons que le manque de sommeil ralentit le temps de réaction et qu’un sommeil de bonne qualité est lié à de meilleurs résultats scolaires parmi les étudiants, ainsi que des salaires plus élevés pour les professionnels en activité. Mieux vous traitez la machine, mieux elle fonctionne pour vous. Et cela signifie éteindre votre ordinateur portable, le brancher pour le recharger et le laisser seul parfois.

Si vous êtes comme beaucoup de gens qui ont vécu le burn-out, vous pourriez avoir du mal à séparer votre lieu de travail de votre domicile, ce qui signifie aussi votre lit et votre sommeil. Si c’est vous, suivez ces conseils CNET pour travailler à domicile et définir des limites. Des choses simples comme éviter d’ouvrir votre ordinateur portable au lit peuvent vous aider à vous recharger si nécessaire.

Si le manque de sommeil est généralement un problème pour vous, vous pourriez envisager de réorganiser complètement votre chambre ou l’endroit où vous dormez. Des changements simples comme la réduction du bruit et la baisse de la température de la pièce peuvent aider.

Si vous avez besoin d’un coup de main pour savoir comment mieux dormir, lisez plus d’informations sur les différentes langues du sommeil et des conseils spécifiques pour chaque langue, et voici comment créer le meilleur environnement pour un repos de qualité.

Et rappelez-vous : l’épuisement professionnel n’a pas à être permanent.

