Le secret pour demander une augmentation et l’obtenir

Une négociation salariale réussie commence des mois avant que vous ne demandiez une augmentation à votre patron.

Si vous souhaitez décrocher un salaire plus élevé, vous devez commencer à discuter avec votre responsable de la manière dont vous pouvez améliorer vos performances et dépasser les attentes de votre rôle, plutôt que de simplement les atteindre, trois à six mois avant votre évaluation des performances.

C’est du moins selon Ramit Sethi, auteur du livre à succès du New York Times “I Will Teach You To Be Rich”, qui a partagé ses meilleures stratégies de négociation salariale avec Frank Holland de CNBC lors de l’événement virtuel inaugural CNBC Make It: Your Money le 21 décembre. 13.

Tout d’abord, Sethi a recommandé de planifier une réunion avec votre patron pour discuter de la façon dont il mesure votre réussite au travail et de ce qu’il attend de vous.

Sethi a suggéré de commencer la conversation comme ceci :

“C’est vraiment important pour moi d’être extraordinaire dans ce travail, et je veux savoir ce qu’il me faudra pour faire un travail extraordinaire. Pouvons-nous en parler ?”

Au cours de cette réunion, vous et votre patron devez établir conjointement une liste de 2 à 3 objectifs réalisables pour y parvenir.

Pendant que vous travaillez sur ces objectifs, informez votre patron de vos progrès toutes les quelques semaines par e-mail, a déclaré Sethi, afin que vous ayez un enregistrement de vos performances par écrit à référence lorsque vous demandez une augmentation.

Lorsque vient le temps de votre évaluation des performances, « Entrez [to the meeting] et dire: “Il y a six mois, voici ce dont nous avons parlé”, a déclaré Sethi. “” J’ai réalisé ces choses, et je vous ai mis à jour [on my progress].'”

Vous devriez également rechercher ce que font les autres personnes à votre poste et partager ces résultats avec votre patron, a-t-il déclaré.

Sethi a suggéré le script suivant :

“J’ai regardé ce que gagnent d’autres personnes dans ma position, et j’aimerais discuter d’un ajustement de la rémunération.”

“Vous n’avez pas besoin d’être conflictuel – la négociation est une danse”, a noté Sethi. Si votre patron dit qu’il ne peut pas augmenter votre salaire, c’est peut-être parce qu’il n’a pas “le budget ou le pouvoir” pour le faire, dit-il.

“Ça va”, a ajouté Sethi. “Mais ce que cela signifie pour vous, c’est que vous devez décider si vous voulez rester dans cet emploi ou non.”

